疲れがなかなか抜けない人は、肝臓に脂肪が過剰に蓄積された状態、いわゆる“脂肪肝”が要因かもしれません。本稿では『疲れない人の上手な食べ方』より一部抜粋のうえ、肝臓をいたわる方法と、心身の回復を促す最強フルーツをご紹介します。

肝臓が悲鳴を上げている

慢性的な疲労感で悩んでいらっしゃる方、その疲れは肝臓の悲鳴かもしれません。夜ちゃんと寝ても、翌日朝からなんとなく疲れている。日中もずっとだるさがあって、休日に休んでもやっぱり元気が出ない……。

疲労感の中でも特に辛いのは、こうした慢性的な疲労感でしょう。

慢性的な疲労感に悩んでいる人で、お酒が好きだったり脂っこい食事が多い自覚がある方は、もしかすると肝臓が悲鳴を上げているのかもしれません。

肝臓は、アルコールや体内で生成された老廃物、薬物などの有害物質を分解・無毒化する器官です。皆さんもご存じの通り、アルコールをたくさんとっていると肝臓が疲れてきて、有害物質が蓄積されやすくなり、倦怠感や疲労感を引き起こします。

また、肝臓は栄養素をエネルギーに変換する役割も果たしているので、肝機能が低下してしまうと、慢性的なエネルギー不足を起こしやすくなります。

特に怖いのは、脂肪肝を伴う肝臓疲労です。脂肪肝は、その名の通り肝臓に脂肪が過剰に蓄積された状態で、アルコールのとりすぎによる「アルコール性脂肪肝」と、それ以外の「非アルコール性脂肪肝」に分けられます。

アルコール性脂肪肝は、肝臓でアルコールを分解するときに中性脂肪の合成が促進されてしまい、肝臓の細胞に大量の脂肪が蓄積されることで起こります。非アルコール性脂肪肝は、糖質や脂質のとりすぎ、肥満、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病が主な原因で起こります。

非アルコール性脂肪肝は、糖類が多い飲料やスイーツ、菓子パン、果物、果物ジュース、精製された穀物、肉の脂身、加工肉、乳製品、揚げ物などを日常的にたくさん食べていると、リスクが高まることがわかっています。

さらに、非アルコール性の脂肪肝になると、肝機能の低下や炎症を引き起こし、疲労感の原因となるばかりか、肝臓がんになる可能性もあります。糖質や脂質が多い食事はほどほどにして、肝臓を疲れさせないようにしましょう。

疲労回復に役立つ最強のフルーツ

そして疲労回復に、私は以前から、あるフルーツをおすすめしてきたのですが、近年の論文などを読んでいて、「やっぱり最強！」と思ったので、改めてご紹介しておきましょう。

それは、日本でも栄養価が高いフルーツとして人気が定着している、キウイフルーツです。ビタミンC、ビタミンE、β-カロテンをはじめ、抗酸化作用が高く疲労回復に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。

では、キウイフルーツの心身への抗疲労効果が示唆されている、最新の研究について、いくつか簡単に挙げておきます。

中距離ランナーを対象とした研究では、キウイフルーツの摂取が酸化ストレスを軽減し、抗酸化能力を高めることが示唆されました。運動によって体内に発生する酸化ストレスは疲労の原因となるため、キウイフルーツのビタミンCやポリフェノールなどが、間接的に抗疲労効果をもたらしているという結果です。





健康な若い男性を対象とした研究では、生のキウイフルーツと乾燥キウイフルーツが、睡眠の質改善と気分向上に関連していて、疲労軽減に間接的に寄与する可能性があると報告されています。これは、キウイフルーツが睡眠の質、気分、睡眠関連の尿中代謝物に与える影響を調べた結果から導き出された結論です。

ゴールドキウイフルーツの摂取が気分に与える影響を調べた研究では、特に気分が落ち込んでいる参加者において、疲労感の改善傾向が示唆されました。ビタミンCなどの成分が影響している可能性があると考えられています。

ビタミン豊富なキウイフルーツが、体の疲労回復に役立つとは思っていましたが、心の疲労や睡眠の質向上にも役立つとは、さすがです。「フルーツの王様」と呼ばれるだけのことはありますね。

（森 由香子 ： 管理栄養士／日本抗加齢医学会指導士）