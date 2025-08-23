

飲食事業の経験がなかったにも関わらず、次々と行列店を手掛けている穀本氏。Z世代に支持される店づくりの裏側を取材した（筆者撮影）

まったくの素人から、1年足らずで行列のできる飲食店をつくった27歳の起業家、穀本周（こくもと・しゅう）氏。

大学在学中にアパレルブランドを立ち上げ、卒業後に起業。「Younger Song」「HTH（Hotter than Hell）」などZ世代から支持されるブランドを複数つくりあげる。会社を年商7.2億円に成長させ、M＆A先のyutoriで25歳のときに上場を経験。

そんな華々しい経験を持ちながら、突然、飲食事業に乗り出した。若くして「セカンド起業」に挑戦する同氏の素顔に迫る。

前回の記事『アパレル→飲食に転身「27歳起業家」の戦略』では穀本氏のアパレルで成功を収めるまでの軌跡を伝えた。今回は飲食事業を始めた理由やその戦略、またZ世代に支持される店や商品づくりに迫る。

やると決めたら即行動、急展開で飲食店を連続オープン

「決してアパレル飽きたとかyutoriに不満があったわけじゃないんです」と穀本氏。なぜ飲食なのか？ ずばり聞いてみると「男の夢というか……飲食店やりたくなって」とのことだ。

「学生時代に居酒屋でアルバイトしていた。そのときに接客を褒められたり、自分の一言でお客さんが注文をくれたり、社会人として初めて成功体験を積めたのが飲食店だったのもあります」（穀本氏）。

「僕、やろうと決めたら早いんです」。上場から8カ月後の2024年8月、引継ぎを終えyutoriを退職。その年の2月、福岡市の香椎駅近くに「GUF（グフ）」を、同じビル内に5月「PALLE（パレ）」をオープンした。

「飲食は素人なので、自分で業態をつくるよりFCに加盟するのが早いと思った」と穀本氏が話すように「GUF」はもともと新大久保にあるカフェが本店だ。テーブルに水が張ってあり、その上に商品の皿やグラスが置かれるという斬新さがSNSで話題になり、穀本氏はこれに目を付けた。



「水テーブルのカフェ」とSNSで話題になった（筆者撮影、写真は新大久保の系列店）

福岡の香椎は博多駅から電車で10分ほどの郊外エリア。何かゆかりがあったわけではない。出店場所は東京に限らず条件重視で探した結果だそう。

「香椎の物件は東京に比べれば家賃もかなり安い。固定費を抑えて低リスクで始めたかった。yutori時代に韓国出張が多く、韓国の人のインサイトは結構わかっていた。福岡は韓国からの旅行客が多いのも決め手でした」（穀本氏）

池袋の定食店でも行列をつくる

yutori退職後の10月には、池袋に定食店「竈門ご飯 一穀（いっこく）」もオープン。こちらも好条件の物件を池袋で見つけたことが出店のきっかけだ。飲食店を展開する株式会社ZOTにプロデュースを依頼し、これがヒット。学生を中心に絶えず行列をつくる人気店になっている。



「竈門ご飯 一穀」。筆者も平日の昼過ぎに訪れたが、炎天下の中40分ほど待って入店した（筆者撮影）



「豚の角煮定食」、1400円。焼き魚や唐揚げなどなじみある和定食をラインナップ。かまどで炊くごはんはおかわり自由だ（筆者撮影）

次にくるトレンド「韓国ベーグル」に着目

さらに勢いは止まらない。続いて今年の5月、阿佐ヶ谷に「AREUM BAGEL（アルムベーグル）」もオープン。穀本氏が韓国出張の際によく食べていたという「韓国ベーグル」を日本で広めたいと、やはり阿佐ヶ谷にいい条件の物件が出てきたことで出店が実現した。

韓国のベーカリーにレシピ監修を、韓国風カフェなどを得意とするデザイナーに空間づくりを依頼した。

筆者も初めて「韓国ベーグル」なるものを知ったが、いま韓国ではカフェ文化と結びついてベーグルがじわじわ人気らしい。「この流れはいずれ日本にもくると思います。日本のベーグル店は小規模な個人店が多く大手は少ない。そこに入り込む余地はあるとにらみました」（穀本氏）。



「AREUM BAGEL」のベーグルは本場韓国のベーカリーが監修（筆者撮影）

韓国からの輸入トレンドというと“流行りもの”感が強いが、渋谷や原宿のようなトレンドに強い街でなく、あえて生活感ある阿佐ヶ谷の商店街に出店しているのもキモだ。

「渋谷や原宿に出せば間違いなくヒットするとは思います。ただ、そうした立地は日本に数えるほどしかない。一方でこの阿佐ヶ谷のような生活圏の立地は地方含めたくさんある。ここでうまくいけば展開の可能性は大きい」（穀本氏）。



地元の人が行き交う商店街立地にある（筆者撮影）

「AREUM BAGEL」では平日450〜500個、休日は600〜700個のベーグルが完売し、直近7月の月商は税引き後（以下同）で600万円ほど、利益率は45％あるという。

「竈門ご飯 一穀」は10坪弱の店内で月商700万〜750万円。これは飲食店経営においてかなり優秀な数字だ。

福岡の「GUF」と「PALLE」も合わせて35坪で月商500万円をキープしているという。これも家賃などの固定費が安いことを考えれば十分だ。



完売を知らせる張り紙。「またいっぱい明日作りますよ。」と親しみを感じるメッセージが（筆者撮影）

他業種からの参入者の「飲食店失敗あるある」にハマらない

他事業で成功した人が憧れで飲食店を始めてみたものの失敗する……というパターンは非常に多い。その多くが、オーナーが素人なのに自分のこだわりを強く出したり、それによって現場の職人といさかいを起こしたりといったトラブルが原因だ。

日々、店を回すのも想像以上に雑務が多く、イレギュラーなトラブルも絶えない。簡単そうに見えて、そうしたものを一つひとつ対処していく根気がなくては続けられない。

穀本氏も飲食は素人だった。「今も料理できません」と笑う。飲食事業を始めた動機は「男の夢」とふわっと表現したのとは裏腹に、一方で行動は抜け目ない。

業態づくりは素直にプロに任せ、裏方に徹するのが穀本氏のスタイル。いずれも店のオペレーションは基本的に職人いらずの設計で、アルバイト中心でまわせるものになっている。「できる人と組んで大きくしていくのが得意なんです。アパレル時代もそうで、自分は服のデザインはできなかった。一方、マーケは得意なのでSNSを駆使して集客をするのが僕の仕事ですね」（穀本氏）。



「トレンドをいち早く見つけるのに、渋谷や下北沢を歩いて若い人の服装や行動を観察したり、あとはアルバイトの高校生や妹に話を聞いたりしますね」（筆者撮影）

好条件の物件を吟味し、マーケットの求めるものを読み取り、お客のニーズに合わせた業態や商品をプロの力を素直に借りながら出す。自身はマーケティングによる集客や数字管理の裏方にあたる。

「飲食はアパレルとは違った大変さがある。でも、大変だけど可能性も感じます」（穀本氏）と、粛々と取り組んでいることが功を奏している。

また「今はプロの手を借りつつ足場を固めてるところですが自身で考えた業態も温めている。今後、良い物件があればチャレンジしていく」とも話す。

では、穀本氏がマーケティングで大事にしていることは？「アパレル時代から意識しているのは『レア感』を大事にすること。たくさんつくってたくさん売るのではなく、生産量を絞って『限られた人しか買えない』状況をつくる。

そうすることでブランド価値が付き、高く値付けしても売れる。ベーグルも、生産が追い付いてない面もあるが、毎日、早めに売り切るようにしてだらだら営業はしません。早い時間に行って並んだ人しか買えないレア感が人を引き付けるのだと思います」（穀本氏）。

まさに“厚利少売”だ。ただし、単に供給を絞って人を並ばせ注目を集める「行列商法」ではない。店を注視すると、内装の細かいデザインなど随所にこだわりが見られる。

当然ながら「写真に撮られたときの見え方は強く意識している」という。アパレル出身らしいセンスを生かし、細部でブランドの世界観を表現している。こうした付加価値に「レア感」が重なることで、ベーグルも1個500円以上の値付けが可能になっているのだろう。



「AREUM BAGEL」店頭の看板にはキャンパスに本物の絵具やパレットを飾るといった演出が。こうした技巧を散りばめ、ブランドの世界観を表している（筆者撮影）

映えだけの時代は終わり、いまバズるものとは？

「映えの概念はどんどん変わっている」と穀本氏は言う。穀本氏自身もZ世代で、手掛ける店のお客もZ世代が多い。そこには同世代ならではの目線がある。

「昔は単に写真映えするもの、目を引く見た目のものを用意すれば写真を撮られてSNSで拡散されていた。でも今は単に映えるだけじゃ写真は撮ってもらえない。限られた人しか買えない、体験できない、といった優越感がキーワードになっている。『私だけが買えた、体験できた素敵なもの』を写真に撮ってSNSに上げたいと思うようになっています」（穀本氏）

今後について、5年以内に100店舗の展開を目標に掲げ、主に定食店と韓国ベーグルの業態を中心に広げたい考えだ。もしそれだけの規模になれば、二度目の上場の可能性もあるのではないか？穀本氏に聞いてみた。「まだそんなレベルじゃないけど……上場はまた経験したいですね」と答えてくれた。

