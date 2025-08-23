ホンダ新「シビック」に反響あつまる！「性能“1.5倍”は純粋にスゴイ！」「ホンダ車で最強ってコト!?」「もはや“市民のクルマ”を超えた」の声も！ 全長4.5m“ちょうどいい”サイズの「新ハッチバック」は“艶感ボディ”にも大注目！

ホンダ新「シビック」に反響あつまる！

ホンダは2025年7月17日、「シビック」の一部改良を発表しました。

同年7月21日より受注を開始し、10月2日に発売される予定です。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「シビック」です！（21枚）

新しいシビックは一体どのような進化を遂げているのか、SNSなどで見られる反響とあわせて紹介します。

ホンダ新「シビック」に反響あつまる！

1972年に誕生したシビックは、ホンダのグローバル戦略車として世界で累計約2700万台を販売してきたロングセラーモデル。

時代ごとのニーズに応じて進化を重ねており、走行性能やデザイン、安全性など多方面において常に高い評価を得ています。

そして現行モデルとなる、2021年に登場した11代目では、ハッチバックスタイルを採用。

ボディサイズは、全長4560mm×全幅1800mm×全高1415mmで、ホイールベースは2735mmとなっています。

水平基調のプロポーションをハッチバック形状に組み合わせたボディデザインを採用し、さらに18インチアルミホイールを採用することで、全体の低重心化とワイドなスタンスを実現しました。

そんなシビックに今回発表された一部改良では、新たな外装塗料を採用。

これによりボディの“艶感”が増したうえ、耐久性が従来比で1.5倍以上に向上したとされています。

またこの改良と同時に、販売価格の改定も実施されました。

改定後のシビックの車両価格（消費税込）は、ガソリンモデルが354万4200円から389万4000円まで、ハイブリッドモデルが409万4200円から440万3300円までとなっており、従来より10万円程度の値上げとなったかたちです。

※ ※ ※

このように一部改良を行った新しいシビックに対し、現在SNSなどでは、

「耐久性能1.5倍は純粋にスゴイ！」

「昔のホンダ車は塗装が弱いというイメージがあったけど、もうそんな時代じゃないんだね」

「もしかしてシビックはホンダ車で最強の塗装ってコト!?」

「カーポートとか無くて雨ざらしだからこの新しい塗装良いなぁ…」

といった意見が見られ、とくにガレージやカーポートがない家庭にとっては、塗装の耐久性向上は非常にありがたいという声が上がっています。

また、

「今の世の中の流れとして妥当だとは思うけど、やっぱり値上げはツラい…」

「シビックはもはや大衆車からかけ離れてしまった」

「もう“市民のクルマ”を超えた存在だよね」

というコメントも上がっており、進化については好意的に受け止めつつ、価格の上昇が家計に与える負担についても言及されていました。

走行性能やデザイン、安全性において高い評価を得ている一方で、シビックは大衆車としての位置付けを変えつつあるのかもしれません。

はたして、今後どのように消費者の期待に応えるのか、同車の販売動向が注目されます。