内田理央「レイヤー沢山」なニューヘア披露「美しい！」「きれいすぎるのよ」「ベタ惚れです」
モデルで俳優の内田理央（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。レイヤーカットのニューヘアを披露した。
【写真】「レイヤー沢山」なニューヘアを披露した内田理央
内田は「髪レイヤー沢山入れてもらった」とつづり、４枚の写真をアップ。顔周りにレイヤーが入った新ヘアを披露している。
投稿では「Tshirtにいちごとbagにミュウで東京ミュウミュウ桃宮いちごのミュウイチゴコーデmy sweet heart!!（伝われ）」とつづった。
コメント欄には「美しい！」「いや可愛すぎます！」「きれいすぎるのよ」「さらに小顔になりました？」「ベタ惚れです」「レイヤー似合いすぎている」などの声が寄せられている。
