かっぱ寿司に「ドクターペッパー」登場してる！かっぱ寿司オリジナルのアレンジで楽しめるのは今だけ。
かっぱ寿司では、2025年8月21日から9月3日まで、炭酸飲料「ドクターペッパー」と連動したドリンク3種を、かっぱ寿司全店で販売しています。
ポテトとの特別セットもお得に！
1885年に誕生し、独自のフレーバーで世界中のファンを魅了してきた「ドクターペッパー」誕生140年を記念し、かっぱ寿司オリジナルのアレンジを加えた3種類が登場。
・ドクターペッパー ドリンク
炭酸の爽快感と甘み、スパイス感がお寿司にマッチする意外な組み合わせを楽しめます。食後の1杯にもぴったりです。
価格は200円〜。
・ドクターペッパー 〜サングリア仕立て〜（アルコール度数3％以下）
果実を加えた華やかな風味の、大人の炭酸ドリンク。
価格は500円〜。
・ドクターペッパー ディーゼル（アルコール度数3％以下）
ほのかな甘みと深みのある香りで、ビールのきめ細かな泡立ちを楽しめる大人の炭酸ミックスです。
価格は500円〜。
また期間中、ポテト付きでお得に楽しめる特別メニュー「ドクターペッパー140周年記念特別セット」全3種を販売します。いずれも単品注文と比べて130円お得です。
・ドクターペッパー ちょこっとポテトセット
価格は300円〜。
・ドクターペッパー 〜サングリア仕立て〜 ちょこっとポテトセット（アルコール度数3％以下）
価格は600円〜。
・ドクターペッパー ディーゼル ちょこっとポテトセット（アルコール度数3％以下）
価格は600円〜。
いずれも店内飲食限定です。天候や入荷状況、売れ行きなどにより、期間内でも販売終了になる場合があります。一部店舗では価格が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部