かっぱ寿司に「ドクターペッパー」登場してる！かっぱ寿司オリジナルのアレンジで楽しめるのは今だけ。

かっぱ寿司では、2025年8月21日から9月3日まで、炭酸飲料「ドクターペッパー」と連動したドリンク3種を、かっぱ寿司全店で販売しています。

ポテトとの特別セットもお得に！

1885年に誕生し、独自のフレーバーで世界中のファンを魅了してきた「ドクターペッパー」誕生140年を記念し、かっぱ寿司オリジナルのアレンジを加えた3種類が登場。

・ドクターペッパー ドリンク

炭酸の爽快感と甘み、スパイス感がお寿司にマッチする意外な組み合わせを楽しめます。食後の1杯にもぴったりです。

価格は200円〜。

・ドクターペッパー 〜サングリア仕立て〜（アルコール度数3％以下）

果実を加えた華やかな風味の、大人の炭酸ドリンク。

価格は500円〜。

・ドクターペッパー ディーゼル（アルコール度数3％以下）

ほのかな甘みと深みのある香りで、ビールのきめ細かな泡立ちを楽しめる大人の炭酸ミックスです。

価格は500円〜。

また期間中、ポテト付きでお得に楽しめる特別メニュー「ドクターペッパー140周年記念特別セット」全3種を販売します。いずれも単品注文と比べて130円お得です。

・ドクターペッパー ちょこっとポテトセット

価格は300円〜。

・ドクターペッパー 〜サングリア仕立て〜 ちょこっとポテトセット（アルコール度数3％以下）

価格は600円〜。

・ドクターペッパー ディーゼル ちょこっとポテトセット（アルコール度数3％以下）

価格は600円〜。

いずれも店内飲食限定です。天候や入荷状況、売れ行きなどにより、期間内でも販売終了になる場合があります。一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部