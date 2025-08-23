バンダイは、「CONVERGE MOTION ウルトラマン13(10個入)」(6,490円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

2025年12月発送予定「CONVERGE MOTION ウルトラマン13(10個入)」(6,490円)

「CONVERGE MOTION ウルトラマン」第13弾は、今年20周年を迎える「ウルトラマンマックス」がラインナップ！

また長年立体化希望の高かった「ウルトラマングレート」、「ウルトラマンパワード」、さらに往年の昭和から令和の作品まで幅広く登場している人気怪獣の「ミクラス」や、ウルトラマンジャックをコンビで倒した「ナックル星人」と「ブラックキング」、そしてウルトラマンブレーザーに登場し再注目されている「ガヴァドンA」といった人気怪獣が多数登場。

【ラインナップ】

1．キャラクターA

2．ウルトラマンマックス

3．ウルトラマングレート

4．ウルトラマンパワード

5．ミクラス

6．ナックル星人

7．ブラックキング

8．ガヴァドン(A)

※セット販売のみ。

※1セットで全種揃うが、一部は重複する。













(C)円谷プロ