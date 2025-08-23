『未来ロボ ダルタニアス』SMP「ダルタニアス クロスインセット」のアニメ設定Ver.が「SPエディション」として登場
バンダイは、『未来ロボ ダルタニアス』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]未来ロボ ダルタニアス クロスインセットSPエディション【プレミアムバンダイ限定】」(14,498円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]未来ロボ ダルタニアス クロスインセットSPエディション【プレミアムバンダイ限定】」(14,498円)
SMP「ダルタニアス クロスインセット」をベースに新規造型＆リカラーによるアニメ設定Ver.が「SPエディション」として登場。
成型色調整＆シールによるカラーリングと特徴的なベラリオス頭部、大型腕部を新規造型しアニメ設定を再現。ダブルナックル、シュレッダーパンチさらに特大火炎剣を追加した豪華セットとなっている。
(C)東映
