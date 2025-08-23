ドジャースは22日（日本時間23日）、タナー・スコット投手（31）が負傷者リスト（IL）から復帰したと発表。代わってマット・サウワー投手（26）がマイナー降格となった。

昨季、パドレスでプレーした救援左腕のスコットはシーズンオフに4年総額7200万ドル（約112億3200万円）で契約を結び、今季からドジャースに加入した。

47試合で1勝2敗、19セーブ、防御率4・14の成績を残していたが、7月21日のツインズ戦で緊急降板。翌22日に「左肘の炎症」で負傷者リスト（IL）入りした。

ロバーツ監督はスコットの起用法について「基本的にはマッチアップ次第」とし「ただ、タナーは誰に対しても良いマッチアップになる投手なので、絶対にないわけではない」と9回を任せるクローザーを務める事もあるとした。

スコットの復帰に続き、23日（同24日）には腰痛でIL入りしていたカービー・イエーツも復帰予定で、ブルペンを逆算して組み立てられる頭数が揃う。指揮官は「素晴らしいこと。タナーは今年一番の調子だと言っているし、カービーも戻るのを楽しみにしている。彼も体調が良いと感じています。戦力が戻るのは本当にエキサイティングですし、他の投手への負担を軽減し、役割を本来のポジションに戻すことができます。楽しいシリーズになると思います」と期待を寄せた。