◇第107回全国高校野球選手権第15日 決勝 日大三 ― 沖縄尚学（2025年8月23日 甲子園）

14年ぶり3度目の優勝を目指す日大三（西東京）と悲願の初優勝を狙う沖縄尚学による決勝は、午前10時にプレーボールとなる。

両校の先発メンバーが発表され、日大三の先発投手は今大会初登板の背番号18・谷津輝（3年）となった。西東京大会では3回戦の1試合に登板し、8回3安打10奪三振無失点だった。

日大三は2、3回戦はエース近藤優樹（3年）が先発。準々決勝は山口凌我（3年）、準決勝は根本智希（2年）が先発し、近藤はリリーフに回っていた。

三木有造監督は試合前、先発投手の起用に迷いは？と聞かれ「全くありません。この20人でね、あとね、周りに控えている3年生とかね。他の部員からの代表ですんで、自信持って、自分は」と話していた。

▽日大三スタメン

（1）右 松永 海斗（3年）

（2）遊 松岡 翼（3年）

（3）中 本間 律輝（3年）

（4）一 田中 諒（2年）

（5）左 嶌田 大翔（3年）

（6）捕 竹中 秀明（3年）

（7）三 安部 翔夢（3年）

（8）二 桜井 春輝（3年）

（9）投 谷津 輝（3年）