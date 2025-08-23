CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ

写真拡大

　「BCNランキング」2025年8月11日〜17日の日次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ

CN201LO（河合楽器）

2位　P-225 ブラック

P-225B（ヤマハ）

3位　ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ

YDP-165R（ヤマハ）

4位　ARIUS ホワイトアッシュ調

YDP-165WA（ヤマハ）

5位　P-45

P-45（ヤマハ）

6位　Alesis RECITAL PLAY

RECITAL PLAY（inMusic Japan）

6位　Privia ブラック

PX-S1100BK（カシオ）

8位　GO:PIANO88

GO:PIANO88（Roland）

9位　P-225 ホワイト

P-225WH（ヤマハ）

10位　ARIUS ホワイトウッド調仕上げ

YDP-165WH（ヤマハ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。