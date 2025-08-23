ヘッドホン使用で夜間や集合住宅でも安心！ 電子ピアノ人気ランキングTOP10 2025/8/23
「BCNランキング」2025年8月11日〜17日の日次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ
CN201LO（河合楽器）
2位 P-225 ブラック
P-225B（ヤマハ）
3位 ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ
YDP-165R（ヤマハ）
4位 ARIUS ホワイトアッシュ調
YDP-165WA（ヤマハ）
5位 P-45
P-45（ヤマハ）
6位 Alesis RECITAL PLAY
RECITAL PLAY（inMusic Japan）
6位 Privia ブラック
PX-S1100BK（カシオ）
8位 GO:PIANO88
GO:PIANO88（Roland）
9位 P-225 ホワイト
P-225WH（ヤマハ）
10位 ARIUS ホワイトウッド調仕上げ
YDP-165WH（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ
CN201LO（河合楽器）
2位 P-225 ブラック
P-225B（ヤマハ）
3位 ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ
YDP-165R（ヤマハ）
4位 ARIUS ホワイトアッシュ調
YDP-165WA（ヤマハ）
P-45（ヤマハ）
6位 Alesis RECITAL PLAY
RECITAL PLAY（inMusic Japan）
6位 Privia ブラック
PX-S1100BK（カシオ）
8位 GO:PIANO88
GO:PIANO88（Roland）
9位 P-225 ホワイト
P-225WH（ヤマハ）
10位 ARIUS ホワイトウッド調仕上げ
YDP-165WH（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。