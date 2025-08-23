西武は22日、ロッテとの試合（ZOZOマリン）に3−0で勝利。西武は3回表、古賀悠斗のソロで1点を先制すると、その後2−0となって迎えた7回には、代打・平沼翔太の適時打が飛び出し、貴重な追加点を挙げた。投げては、先発・高橋光成が8回99球、無失点の快投で今季5勝目を挙げた。

22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、先発の郄橋光成の投球にクローズアップ。解説で出演していた谷沢健一氏は「ストレートも非常に活きが戻ってきましたし、スライダーも打ち取りのスライダー。カウント球のスライダーというよりも、今年は打ち取るためのスライダーというかね。それだけ気合が入ったピッチングですよね。去年ずいぶん負けましたからね」と言及。

同じく解説で出演していた大矢明彦氏は「体がすごい締まっている感じがする。それからアウトコースのコントロール特にストライクからボールになるスライダーが右バッターに有効でしたね」と郄橋光成のスライダーを称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』