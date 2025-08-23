1,900円なのさすが！【ワークマン】40・50代が週5で穿きたい♡「楽ちんパンツ」

40・50代の日常着。オシャレ見えはもちろんのこと、リラックス感ある着心地も叶えたいもの。そんな悩みを解決してくれそうな商品が、【ワークマン】から登場しました。今回は、週5で穿きたくなりそうな「楽ちんパンツ」にフォーカス。デイリーに活躍しそうなデニムタイプや、オンオフ着回せそうな上品プリーツなどがラインナップ。しかもお値段全て税込1,900円とコスパ抜群！ 毎日のコーデに頼れそうなので、ぜひチェックして。

動きやすさ期待大！ すっきりシルエットのデニムパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーション360ストレッチデニムパンツ」\1,990（税込）

ワークマンなら、旬のデニムパンツもアンダー2,000円。すっきりとしたスリムパンツは、カジュアルになりすぎずに大人ルックにも無理なくフィットしそう。一般的に、生地にポリウレタンが数%使用されていればストレッチ性をしっかり感じられるようですが、それに比べてこのパンツは、水着やヨガウェアと同等の9%入り！ かなり動きやすく楽チンな着心地が期待できそうです。

スポーツもカジュアルもおまかせの多機能パンツ

【ワークマン】「レディースアクティブUVスクリーンパンツ」\1,900（税込）

こちらの着回しやすそうなシンプルパンツ、実はかなり高機能です。汗をかきやすい膝裏はベンチレーション付き、ポリウレタンは驚きの10%入りでストレッチ性が抜群に高そう。5つのポケットがあり、ご近所なら手ぶらでお出かけできそう。さらに夏に嬉しいUVカット機能や撥水機能も搭載。それでいてスポーツウェア感もなく、デイリーに取り入れられそうなのも魅力。アクティブに動き回るシーンや、夏のレジャーなど幅広くヘビロテできそうな一本です。

楽もキレイも利便性も兼備したプリーツパンツ

【ワークマン】「レディース撥水プリーツセミワイドパンツ」\1,900（税込）

細かなプリーツがエレガントなムードを演出するパンツ。きちんと感がありながら、ウエストゴムでリラックス感ある穿き心地もキープできそう。他にも耐久撥水やUVカットの機能付きという抜群の機能性も魅力。しかもこのパンツ、コンパクトに畳んで持ち運べるパッカブル仕様なんです！ 通勤や休日にはもちろん、旅行やジムの着替え服としても重宝しそう。

クリーンからカジュアルまで着回せる大人っぽパンツ

【ワークマン】「レディース撥水ストレッチツイルパンツ」\1,900（税込）

センタープレス入りですらっと見えが叶いそうなパンツ。ストレッチ性のある素材とウエストゴム仕様で快適な穿き心地が期待できそう。ブラウスと合わせれば好感度高めのオフィススタイルに、Tシャツと合わせて大人カジュアルに仕上げてもグッド。カラーは普段使いしやすそうな4色がラインナップ。このお値段なのでイロチ買いするのもありかも！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子