今週の【上場来高値銘柄】イオレ、シンプレクス、パンパシＨＤなど175銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株安で半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となり、前週末比745円安の4万2633円と3週ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は175社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターや暗号資産分野に経営資源振り向けショートカバーで需給相場様相となったイオレ <2334> [東証Ｇ]、株主優待制度の拡充を材料視された八洲電機 <3153> [東証Ｐ]、米カンザスシティー近郊で賃貸用住宅の開発を開始したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、米Ava Labsとステーブルコイン分野の共同検証を実施したシンプレクス・ホールディングス <4373> [東証Ｐ]、熱中症対策に使えるタンク式チップアイス製氷機発売するガリレイ <6420> [東証Ｐ]、26年6月期は連続最高益で実質増配を予想するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス <7532> [東証Ｐ]、制限値幅の上限拡大、1対10の株式分割を引き続き材料視されたコンヴァノ <6574> [東証Ｇ]など。また、住友電気工業 <5802> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など109社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 15銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 4銘柄
<2585> Ｌドリンク [東証Ｐ]
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
<3612> ワールド [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 7銘柄
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4204> 積水化 [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4914> 高砂香 [東証Ｐ]
<7888> 三光合成 [東証Ｐ]
● コム製品―――――――――― 2銘柄
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 4銘柄
<5729> 日精鉱 [東証Ｓ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 10銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6231> 木村工機 [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6332> 月島ＨＤ [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 6銘柄
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 7銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7014> 名村造 [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 5銘柄
<7814> 日本創発Ｇ [東証Ｓ]
<7832> バンナムＨＤ [東証Ｐ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
<7936> アシックス [東証Ｐ]
<7974> 任天堂 [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9145> ビイングＨＤ [東証Ｓ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 4銘柄
<9302> 三井倉ＨＤ [東証Ｐ]
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9369> キユソ流通 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 17銘柄
<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]
<3661> エムアップ [東証Ｐ]
<3663> セルシス [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4258> 網屋 [東証Ｇ]
<4373> シンプレクス [東証Ｐ]
<4377> ワンキャリア [東証Ｇ]
<4685> 菱友システム [東証Ｓ]
<4776> サイボウズ [東証Ｐ]
<4832> ＪＦＥシステ [東証Ｓ]
<5038> ｅＷｅＬＬ [東証Ｇ]
<5132> プラスゼロ [東証Ｇ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9434> ＳＢ [東証Ｐ]
<9602> 東宝 [東証Ｐ]
<9684> スクエニＨＤ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 20銘柄
<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]
<2700> 木徳神糧 [東証Ｓ]
<2750> 石光商事 [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3543> コメダ [東証Ｐ]
<7115> Ａパーチェス [東証Ｓ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7539> アイナボＨＤ [東証Ｓ]
<7552> ハピネット [東証Ｐ]
<7565> 万世電機 [東証Ｓ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8057> 内田洋 [東証Ｐ]
<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]
<8136> サンリオ [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
<9932> 杉本商 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 13銘柄
<3341> 日本調剤 [東証Ｐ]
<3397> トリドール [東証Ｐ]
<3399> 山岡家 [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]
<7550> ゼンショＨＤ [東証Ｐ]
<7611> ハイデ日高 [東証Ｐ]
<7649> スギＨＤ [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]
<9275> ナルミヤ [東証Ｓ]
<9887> 松屋フーズ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 9銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 5銘柄
<7157> ライフネット [東証Ｐ]
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
<8766> 東京海上 [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 7銘柄
<7164> 全国保証 [東証Ｐ]
<7187> ジェイリース [東証Ｐ]
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ [東証Ｇ]
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 15銘柄
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3452> ビーロット [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8864> 空港施設 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8929> 青山財産 [東証Ｓ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 17銘柄
<2124> ジェイエイシ [東証Ｐ]
<2157> コシダカＨＤ [東証Ｐ]
<2334> イオレ [東証Ｇ]
<2498> オリコンＨＤ [東証Ｓ]
<4641> アルプス技 [東証Ｐ]
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<4718> 早稲アカ [東証Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<6040> 日本スキー [東証Ｇ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]
<7088> フォーラムＥ [東証Ｐ]
<7378> アシロ [東証Ｇ]
<9241> ＦＬネット [東証Ｇ]
<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
