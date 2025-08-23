¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç15¡Û°Û¾ï¤ÊÀ¾×Æ°¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿È¾À¸¡Ä¡Ö¿²²°ÀîÃæ1ÃË½÷»¦³²¡×²Ã³²¼Ô¤Îà¿È¾¡¼ê¿ÍÀ¸á
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç15Ç¯·î£¹·î11Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÂçºåÃæ£±°ä´þ»ö·ï¡¡ËÜ»ï¤¬¤Ä¤«¤ó¤ÀXÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀÊÊ¡¡²ÈÄí¡¡ Äì¤Ê¤·¤Î¼Ù°¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç15Ç¯£¸·î13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂçºåÉÜ¡¦¿²²°Àî»Ô¤ÎÃæ³Ø£±Ç¯À¸A¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢B·¯¡Ê12¡Ë¤ÎÃË½÷£²¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Æü¿¼Ìë¤ËA¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¡¢£¸Æü¸å¤Î21Æü¤Ë¤ÏB·¯¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎX¡Ê45¡Ë¡£¡ØFRIDAY¡Ù¤¬¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢X¤Î°Û¾ï¤ÊÀ¾×Æ°¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿45Ç¯´Ö¤Î°»ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÇ¯Îð¡¦¸ª½ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
ÁáÄ«¤Î¾¦Å¹³¹¤ÇÃæ³ØÀ¸ÃË½÷¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë
¡Ç15Ç¯£¸·î21Æü¸á¸å£¸»þ20Ê¬º¢¡¢Âçºå¡¦¾ëÅì¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇA¤µ¤ó¤Î»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇX¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÈB·¯¤Ï£¸·î13ÆüÁáÄ«¡¢µþºå¡¦¿²²°Àî»Ô±Ø¶á¤¯¤Î¾¦Å¹³¹ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òX¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÜ»ï¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ú¸À¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É³¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¸áÁ°£µ»þ£¸Ê¬¡¢¾¦Å¹³¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë£²¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó£³Ê¬¸å¤Î£µ»þ11Ê¬¡¢±Ø¶á¤¯¤ÎÊÌ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¿²²°Àî»Ô±Ø¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦X¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£¶Ê¬¸å¤Î17Ê¬¤Ë¤ÏÍè¤¿Êý¸þ¤ËÁö¤êµî¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢X¤¬¿²²°Àî»Ô±Ø¶á¤¯¤Ç£²¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÙÇÃ×¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë¡Õ
¤½¤ì¤«¤é18»þ´Ö¸å¡½¡½¡£Æ±Æü¸á¸å11»þÈ¾º¢¤Ë¹âÄÐ»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¿ÏÊª¤Ç30¥õ½ê°Ê¾å¤â»É¤µ¤ìÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÎA¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£X¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿£¸·î21Æü¤Ë¤ÏB·¯¤Î°äÂÎ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£A¤µ¤ó¤Î»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¡¢B·¯¤Î°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÏÇò¹ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤È¤â´éÌÌ¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¹ü¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤Û¤É¤Î»É¤·½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ë½ÎÏ¤È´Æ¶Ø¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ12Ç¯´ÖÉþÌò
X¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡¦ËçÊý»ÔÆâ¤Î¸øÃÄ¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¦Æ¯¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈËå£±¿Í¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÍÄ¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ë¸ø½°ÊØ½ê¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤·¤Æ´ÕÊÌ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î°»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¾¯Ç¯±¡¤Ë¡£½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤âÃÏ¸µ¤ÎË½ÁöÂ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº¬¤Ã¤«¤é¤Î°¿Í¤Ê¤ó¤ä¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ï¡×¤ÈÅö»þ¤òÃÎ¤ëÃÎ¿Í¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âµþÅÔ¤Î¥ä¥¯¥¶¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢20Âå¤Î°ì»þ´ü¤ò·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦X¤Ï¡Ç02Ç¯¡¢32ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¿²²°Àî»Ô±Ø¤Ï¤É¤³¤ä¡©¡×¤ÈÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¸½¶â¤ò¶¯Ã¥¡£¶¯Åð¡¢ÂáÊá´Æ¶Ø¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯£²¿Í¤ò´Æ¶Ø¤·¡¢´é¤Ë¥ä¥±¥É¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË»ÒÃæ¹âÀ¸¤é£¶¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤Î´Æ¶Ø»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Í¾ºá¤âÈ¯³Ð¤·¡¢12Ç¯´ÖÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£X¤È·ºÌ³½ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ô¡Ö·ºÌ³½êÆâ¤ÇX¤Ï¡Ø³ÐÀÃºÞ¤ÎÌ©Çä¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð½ê¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼Â¤Ï¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢¶¯Åð´Æ¶Ø¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ù¤ÈÇò¾õ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾®¤µ¤¤»Ò¤ÏËå¤È¤«Äï¤ß¤¿¤¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¥«¥ï¥¤¤¬¤ì¤ë¤ä¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤Î¥í¥ê¥³¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Õ
¡Ç14Ç¯10·î¤Ë½Ð½ê¸å¡¢12·î¤ËX¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¸¶È¯¤Î½üÀ÷ºî¶È°÷¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆ±Î½¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ô¡ÖX¤¬¥¦¥Á¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢£··î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿ÆîÁêÇÏ¤Î½É¼Ë¤ËÈà½÷¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ß¡¢½÷¿Í¶ØÀ©¤Ê¤Î¤Ë£±½µ´Ö¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÎÀÃæ¤Ë¤¢¤¨¤®À¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ø¹öÃæ·ëº§¤·¤¿¥«¥ß¤µ¤ó¤È¡¢Ï¢¤ì»Ò¤¬¤ª¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¥Þ¥¸¥á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ð¥¤¥¢¥°¥é¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÀçÂæ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç£³²óÈ´¤¤¤¿¡Ù¤È¤«¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÀ¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÃËÀ´ï¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¿¿¼î¤¬25¸Ä¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¥ª¥ó¥Ê¤¬´î¤Ö¤ä¤í¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ì¡²èËÜ¤òÎ©¤ÁÆÉ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ä¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Õ
¡Ç15Ç¯²Æ¤ÎàÂçºå»¦¿Í¹Ôá
¡Ç15Ç¯£¸·î£¹Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤Î²Æ´üµÙ²ËÃæ¤Ë¡¢X¤Ï¼Â²È¤Î¿²²°Àî¤Øµ¢¾Ê¡£ÅÓÃæ¤ÇÅìµþ¤Ë´ó¤ê¡¢£²ÆüÂ³¤±¤Æ¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ñ¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¹ÔÄø¤òLINE¤äFacebook¤ÇÃÎ¿Í¤ËÃà°ìÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ13Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¿²²°Àî±ØÉÕ¶á¤ÇA¤µ¤ó¤ÈB·¯¤Ë²ç¤òÇí¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎX¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤È¤¯¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡£
¡Ô13Æü¤Î¸áÁ°11»þÈ¾º¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤¹©ºî¤Î¤è¤¦¤Ëºæ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçºå·ºÌ³½ê¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î·ºÌ³½êÃç´Ö¤ÈÌÌ²ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢Çð¸¶»Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢B·¯¤Î°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ò¹ØÆþ¡£ºÆ¤Ó¿²²°ÀîÊýÌÌ¤ËÌá¤ê¡¢¹âÄÐ»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËA¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò´þ¤Æ¤Æ¿²²°Àî»Ô¤Î¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸á¸å11»þÈ¾º¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Õ
ÈÈ¹Ô¸å¤Î£¸·î16Æü¤ËX¤ÏÄÌÅ·³Õ¤Ø´Ñ¸÷¤Ë¹Ô¤¡¢¼Ö¤Ç¿¦¾ì¤Î¤¢¤ëÊ¡Åç¤Ëµ¢¤ë¡£17Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç½üÀ÷ºî¶È¤ò¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¤Ë¤Ï¡ÖÉ÷¼Ù¤¬¤Ö¤ê¤«¤¨¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ·ç¶Ð¡£Æ±Æü¡¢Âçºå¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç21Æü¸áÁ°£±»þº¢¡¢ËÌ¶èÆ²»³Ä®¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÇX¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÉÜ·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤Ë19»þ´ÖÄÉÈø¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¾ëÅì¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉÈø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËB·¯¤Î°äÂÎ°ä´þ¸½¾ì¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°äÂÎÈ¯¸«¤Ø¤È»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÇÅÀ¤ÏX¤¬£²¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂáÊáÅö½é¤Ï»¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿X¤Ï¡¢ÌÛÈë¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
»à·ºÈ½·è¸å¤â¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹
X¤ÏA¤µ¤ó¤ÈB·¯£²¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¡Ç18Ç¯11·î¤«¤éºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£X¤ÏA¤µ¤ó»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤é¼ê¤¬¤º¤ì¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ì¤ÐÁÉÀ¸¤¹¤ë¤È»×¤¤¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤È½ý³²Ã×»à¤ò¡¢B·¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¤À¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢·×²èÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¤ï¤á¤Æ»ÄÇ¦¤Ê»ö·ï¡×¤È¤·¤Æ£²¿Í¤Î»à¤ÏX¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤ÈÇ§Äê¡£X¤Î¼çÄ¥¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÈÝÄê¤·¤Æ¡Ç18Ç¯12·î¡¢»à·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏX¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜ¾Úµò¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËB·¯¤Î»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÆæ¤ÏÂ¿¤¯¡¢Áè¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÂ¨ÆüÂçºå¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ç19Ç¯£µ·î19Æü¤ËX¤ÏÆÍÁ³¡¢¼«¤é¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤Î¤À¡£¹´ÃÖ½ê¿¦°÷¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÊÛ¸î¿Í¤Ï¤³¤Î¹µÁÊ¼è¤ê²¼¤²¤ÎÌµ¸ú¤òºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£Âçºå¹âºÛ¤ÏÌµ¸ú¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»¡¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼è¤ê²¼¤²¤¬Í¸ú¤«ÈÝ¤«¤Î¿³Íý¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤ËX¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¹µÁÊ¼è¤ê²¼¤²¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¼«¿È¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÈà¤Ï¼ê»æ¤ÎÄÌ¿®À©¸Â¤Ê¤É¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Î°·¤¤¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÅö»þX¤Ï¡Ô½è·º¾ì¤Þ¤Ç½ñ¿®·¸°÷¤ò¼ö¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÄß¤é¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡¡¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹´¿¦°÷¤Ø¤ÎÉü½²¤À¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢ÊÛ¸î¿Í°¸¤Æ¤Î¤Ï¤¬¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ç21Ç¯£¸·î25Æü¡¢X¤Î»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
£±ÅÙÌÜ¤Î¹µÁÊ¼è¤ê²¼¤²¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤¬¡Ç14Ç¯10·î¤Þ¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÁÅç·ºÌ³½ê¤ÎÆ±¤¸Ë¼¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÈÈºá¤ò¤·¤Æ¤âÊ¿À®¤«¤éÇ¯¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð²¸¼Ï¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ù¡£ÆÁÅç·ºÌ³½ê»þÂå¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¸¼Ï¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·º¤ò³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»à·ºÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹µÁÊ¤¹¤ì¤Ð·º¤Ï³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥¤¥Ä¤Ï¡¢¡Ç19Ç¯£µ·î£±Æü¤ËÎáÏÂ¤Ë²þ¸µ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÆÍÁ³¼è¤ê²¼¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ØFRIDAY¡Ù¡Ç21Ç¯£¹·î24Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
·ë¶ÉX¤¬²¸¼Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£X¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Çºá¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£