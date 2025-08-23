熊本県上天草市の龍ヶ岳にある、絶景の自然公園に潜入！町の観光資源を蘇らせて「売り上げが2倍以上になった」という、観光客を呼び込む注目スポットを取材しました。

【写真を見る】「日本一の星空」は龍ヶ岳山頂から見るべし！売り上げを2倍にした、海だけじゃない「山の天草」の楽しませ方 熊本

半分が「泊まれない場所」だった

熊本市内から車で約2時間30分。上天草市にある標高470mの龍ヶ岳山頂に整備されているのが、龍ヶ岳山頂自然公園です。

広大な敷地には、テントサイトやロッジ、バンガローなどのアウトドアが楽しめるキャンプ場のほか、星や天体を観測する施設、天文台も備えている全国でも珍しい公園です。

そんな龍ヶ岳山頂自然公園は、もともと上天草市が運営していました。3年前に宇城市でレストラン事業などを手掛ける会社が事業拡大の一環として指定管理事業者となり、スタッフの三浦章宜さんがその業務を引き継ぎました。

龍ヶ岳山頂自然公園 管理人 三浦章宜さん「以前は宿泊棟が半分宿泊できない状態で、管理棟も受付だけで、広々とした空間ではなかった。ですから、ここにあるキャンプ場の施設すべてが使えるように整備して、龍ヶ岳の町や上天草市の発展のために私たちも貢献できたらと思い、日々頑張っています」

そんな中、三浦さんは観光客を増やすため、これまでにない「ある取り組み」を始めました。それが…。

三浦さん「売りは、やはりこちらですね。セグウェイを揃えています」

そう。導入したのは、立ち乗り電動二輪車「セグウェイ」など、次世代の乗り物です。このセグウェイを体験できる施設は熊本県内でも数少なく、ここに来れば、いつでも気軽に楽しめます。

三浦さん「こちらのキャンプ場の管理をするにあたりまして、龍ヶ岳町、上天草市を盛り上げようと思いました。その時に天草で他がやってないことをしようと、セグウェイを導入しました。天草ではうちしかないと思う」

実際に、セグウェイ導入後は県内外からの観光客も増えているそうで、こうした独自の取り組みが山頂自然公園に人を呼び込み、地域活性化へとつながっています。

三浦さん「管理者が私たちに代わって、売り上げや来場者は2倍以上になっている」

日本一の星空を堪能

この公園にある町の貴重な観光資源、ミューイ天文台。館内は、壁に描かれた星座や惑星がブラックライトで浮かび上がる幻想的な雰囲気の展示や、プラネタリウムもあります。

こうした施設を活用することで、今まで気付かなかった価値が、隠れていたことがわかってきました。

外では、小型の望遠鏡を使った天体観測も行われています。龍ヶ岳町は過去に、環境省から「星空日本一」に選ばれたこともあり、大自然に囲まれながら、その美しい星空を眺められることも公園の魅力を発信する大きなアピールポイントになりました。

ミューイ天文台担当者 北本淳揮さん「一人でも多くの方に見てもらって、この美しさを分かち合いたいですね」

まだまだある「山と海」の絶景

観光客を魅了するのは、星空だけではありません。ミューイ天文台から、歩いてすぐの場所にある展望台からは、天草諸島や八代海が一望できる大パノラマが広がっています。

三浦さん「ここから見ることができる天草の山とか海を見て、もっと自然や環境を守っていこうという意識につなげていってほしいですね」

ほかにも、カップルにおすすめ、ハート型のくぼみがある巨岩のパワースポットなど、様々なターゲットに響く潜在力がまだまだある龍ヶ岳山頂自然公園。三浦さんは、こうした町の観光資源を掘り起こし、活気ある場所を目指します。

三浦さん「天草といえば海や釣りをイメージされる方が多いと思いますが、山頂にも、キャンプ場や天文台があり楽しめますので、大勢きてください、待っています」