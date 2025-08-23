【12星座エレメント占い】あなたの男心の理解度は？
火のエレメント（おひつじ座・しし座・いて座）
男心の理解度75％
土のエレメント（おうし座・おとめ座・やぎ座）
男心の理解度30％
あなたは一途な性格ゆえに、好きな彼とベッタリな付き合いを望んでいるところが。大好きすぎて干渉してしまい、彼の都合にまで意識が向かないところがあるようです。“恋人はいつも一緒”そんな姿勢の持ち主かもしれません。ただ、あまりに型にハメすぎると、どこかでムリがたたって疲れてしまいそう。もう少し自由を欲しがる男心を理解すると愛されキャラになれるはず。信じる気持ちを大切にして。
風のエレメント（ふたご座・てんびん座・みずがめ座）
男心の理解度50％
あなたは自分の趣味や興味関心ごとにはとても熱心。でも、恋人付き合いはちょっと放任気味。彼とは仲良く楽しい関係を築いていけますが、気分にムラがあるので「分かったつもり」になっていることも多そう。彼の少年のようなところが好きなので、プライベートに関しては「いい彼女」ですが、彼を支える「素敵なパートナー」ではないかも。ただ、友達みたいな楽しい関係を作る才能は随一でしょう。
水のエレメント（かに座・さそり座・うお座）
男心の理解度95％
あなたは“良妻賢母”の素質を持っています。気配りが行き届き、甲斐甲斐しく尽くす。そんな“女性の鑑”のような存在。あなたのパートナーとなる彼は、外でストレスを抱えても、二人になるとリラックスできるはず。仕事でつらいことがあっても「また頑張っていこう！」と、未来に目を向けることができます。彼に対しても自然と男らしさを学ばせるタイプなので、まさに男心を理解しているといえます。