【12星座エレメント占い】あなたの男心の理解度は？

火のエレメント
（おひつじ座・しし座・いて座）

男心の理解度75％

あなたはややアネゴ肌的な性格ですが、彼のコントロールができるシッカリ者だといえるでしょう。落ち込んだ彼を叱咤激励して支え、友達付き合いもうまく、上手くいったときもキッチリ褒めるような頼りになる女性です。多少、口が悪いところがありますが、男心に対する理解力はかなりのもの。思い込みが激しくやや強引ではありますが、いつまでもフレッシュな二人になれるでしょう。

土のエレメント
（おうし座・おとめ座・やぎ座）

男心の理解度30％

あなたは一途な性格ゆえに、好きな彼とベッタリな付き合いを望んでいるところが。大好きすぎて干渉してしまい、彼の都合にまで意識が向かないところがあるようです。“恋人はいつも一緒”そんな姿勢の持ち主かもしれません。ただ、あまりに型にハメすぎると、どこかでムリがたたって疲れてしまいそう。もう少し自由を欲しがる男心を理解すると愛されキャラになれるはず。信じる気持ちを大切にして。

風のエレメント
（ふたご座・てんびん座・みずがめ座）

男心の理解度50％

あなたは自分の趣味や興味関心ごとにはとても熱心。でも、恋人付き合いはちょっと放任気味。彼とは仲良く楽しい関係を築いていけますが、気分にムラがあるので「分かったつもり」になっていることも多そう。彼の少年のようなところが好きなので、プライベートに関しては「いい彼女」ですが、彼を支える「素敵なパートナー」ではないかも。ただ、友達みたいな楽しい関係を作る才能は随一でしょう。

水のエレメント
（かに座・さそり座・うお座）

男心の理解度95％

あなたは“良妻賢母”の素質を持っています。気配りが行き届き、甲斐甲斐しく尽くす。そんな“女性の鑑”のような存在。あなたのパートナーとなる彼は、外でストレスを抱えても、二人になるとリラックスできるはず。仕事でつらいことがあっても「また頑張っていこう！」と、未来に目を向けることができます。彼に対しても自然と男らしさを学ばせるタイプなので、まさに男心を理解しているといえます。

複雑な男心は少し距離を置いて見守る

男性はストレスを感じたり、問題を抱えたりしたとき、一人になって自分の世界にこもり、頭の中を整理しようとする傾向があります。女性から見ると急に無口になったり、そっけなくなったりするため、「嫌われたのかな？」と不安に感じがちです。これは相手を拒絶しているのではなく、自分自身と向き合うために必要な時間。ここで無理に話を聞き出そうとすると、かえって彼を追い詰めてしまいます。男心は複雑、そんなときは少し距離を置いて見守ってあげましょう。問題が解決すれば、彼はまた戻ってくるはずです。


占い心理テストクリエーター／脇田尚揮