世界的に見ても、北陸、とくに金沢は雷の発生が多く研究者にとっては観測データが集まる場所として重宝されています。

雷から発生する「放射線」の発見。日本の研究者による観測結果が5月に発表され、学界での注目を集めています。

大阪大学大学院の和田有希講師。北陸の雷のなぞに迫るべく、金沢を「雷の聖地」と呼び、毎年観測を続けています。

ちなみに、2020年までの30年間の雷発生日数の平年値では、金沢は45.1日と全国のなかで最も多くなっています。北陸では冬の雷が多いのも特徴的です。

雷の聖地・金沢で放射線を狙う

和田講師が狙っているのは、雷放電と同時に発生する放射線「地球ガンマ線フラッシュ」です。

雷は光、音、電波を発することはわかっていますが、第4の視点として放射線もあることがここ最近では着目されています。放射線の出方や性質を研究することで雷のメカニズムをより解明していこうというのが、和田講師が研究で目指すところです。

「地球ガンマ線フラッシュ」は、1990年代にNASAにより発見されていますが、雷放電と同時に発生するこの放射線は雷とセットで必ず観測されるわけではありません。

和田講師は、電波のアンテナ装置や放射線を検出する装置を設置し、2022年11月から2023年3月にかけてのデータを収集しました。

この時の観測で、狙っていた「獲物」が得られました。2023年1月30日の金沢での観測で、鉄塔への落雷にともなう地球ガンマ線フラッシュが明瞭に出てたのです。

大阪大学大学院工学研究科・和田有希講師「電波、それから可視光っていういろいろな見方を持って雷を観測しようというところでやっていたところ、放射線が出てくる現象。地球ガンマ線フラッシュと呼ばれるものを運よく観測できた」

「上下の雷」を確認 落雷の直前に放射線が

この時は、落雷のおよそ30マイクロ秒前＝0.00003秒前に地球ガンマ線フラッシュが観測されましたが、このタイムラグとともに研究者の関心を集めているのが、上下の雷の成分があったことでした。

この時の雷は、雷雲から下向きにのびる成分と鉄塔から上向きにのびる成分があったことが確認されています。

大阪大学大学院工学研究科・和田有希講師「下から登ってくる稲妻は実は電波でとらえることが難しいケースが結構あり、そういった意味でこれまでの電波の観測網では見えなかった部分がそのカメラを置くことによって見えてきた」

上下2つの放電がぶつかることで落雷になるのですが、地球ガンマ線フラッシュはわずかな秒数ではありながらもその前に観測されました。

大阪大学大学院工学研究科・和田有希講師「今回のケースでは、まさに落雷のほぼ直前ということで、放電路が伸びてきたこの間、放射線が生じただろうというふうに考えているが、それがすべてのケースでそうなのかそうではないのかというのを、今まさに今後の観測で明らかにしていきたい」

落雷で鉄塔が火災 巨大な雷では放射線が関係⁉

2023年1月の観測で放射線が観測された鉄塔ですが、2018年1月には落雷による火事が起きました。

北陸放送のテレビが視聴できなくなるなど、影響が出ました。

放射線の観測をしていたケースではないので、地球ガンマ線フラッシュがあったのかどうかは不明ですが、大規模な落雷では発生しているのかもしれないのではという関心が研究者の間では高まっているようです。

大阪大学大学院工学研究科・和田有希講師「2018年に鉄塔に落雷があって、放送が止まったっていうようなことがあったが、例えばそういった非常に強力な雷に放射線がかかわっているのかとか、逆に放射線を観測することで雷のメカニズムを明らかにできるのかとか、そういったところにつなげていくと学術的な探求だけでない深みが出てくるのではないかと思っている」

雷と放射線の関係はまだ端緒をつかんだ段階といえるかもしれませんが、世界的には大きな反響を持って受け止められたということです。

和田講師は次の冬の時期も金沢で雷の観測を行う予定で、いま以上に観測点を増やして、より正確な雷にともなう放射線の究明に力を注ぎたいと話しています。