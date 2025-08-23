伊吹吾郎、“『必殺仕事人』で共演”三田村邦彦と15年ぶりの再会→酒豪ぶりに驚き「絶対に人間ドック行ってくれよ！」
テレビ大阪『おとな旅あるき旅』（毎週土曜 後6：30 ※関西ローカル）が放送800回目を迎えるのに先立ち、21日に同局で記者会見が開かれた。出演する俳優の三田村邦彦（71）と共に、放送800回目ゲストの伊吹吾郎（79）が出席し、再会を喜ぶと同時にロケの様子を振り返った。
【写真】誇らしげに握手を交わす三田村邦彦＆伊吹吾郎
旅人の三田村が訪れた先の土地を歩いて、その風景や地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組。2009年1月10日の放送開始から放送800回目の節目を迎える。9月20日放送回では、三田村が番組初登場の伊吹と共に、滋賀・草津を訪れる。
17年目に入り「もう当たり前のように、あっという間に時が経ってしまった」と振り返った三田村。記念すべき800回目のゲストとして、ドラマ『必殺仕事人』で共演し、親交を深めていた伊吹を迎えられたことに「（ロケ前日）はもう楽しくて楽しくて、修学旅行に行く小学生みたいな感じで、11時に寝たんですけど、1時、3時、4時に目が覚めて、伊吹さんに会えるんだって思った」と期待に胸を膨らませていたと言う。
伊吹も46年前に初めて会った時のことを回想し「純粋な汚れのない男性が来たということが、まず脳裏に横切った。2年間、『必殺』をやっている間も、彼の人間性を見て。本当にいいやつだと。そして、15年ぶりに久しぶりに会って、どんな変わり方をしているのかなと思ったら、相変わらずあの頃のまんまだったので、うれしく思った」とほほ笑んだ。
会見中も信頼し合った固い絆を感じさせた。一方、伊吹には三田村に対して心配な一面もあるよう。記者からの酒量に関する質問に、変わらない酒豪っぷりを明かした三田村。それを受けて伊吹は「量が多いからね。またペースも早いんで。昨日のロケを見てたら、毎日これをやってるって聞いて、絶対におまえ、（人間ドックに）行ってくれよ！って思わすようなのみっぷりでした」と話していた。
