É×ÉØ·ö²Þ¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¤â¤¦Î¥º§¤·¤«¤Ê¤¤¡©¡ÖÆâÍÆ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸À¤¤Êý¤äÂÖÅÙ¡×¤¬È¯Ã¼¤Ë¡ÄÀìÌç²È¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
É×ÉØ·ö²Þ¤Ç¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÃçÄ¾¤ê¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤·¤ÆÉ×ÉØ·ö²Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤¬É×¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤¹½Ö´Ö¤È¤Ï
É×ÉØ·ö²Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
É×ÉØ·ö²Þ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸í²ò¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿·ö²Þ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüº¢¤«¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ï²¿¤â²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼¡¤Î¾×ÆÍ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ä°é»ù¤Ê¤É¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±¤¸¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸ß¤¤¤ÎÉÔËþ¤äÇº¤ß¤òÎäÀÅ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Î·ö²Þ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¿´ÍýÅªÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Áê¼ê¤è¤êÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤«¤é
É×ÉØ·ö²Þ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤ÆÁê¼ê¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¿´Íý¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ×ÉØ´Ö¤ÇÎÏ´Ø·¸¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¸ÀÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¾×ÆÍ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Ê¬¤ÎÉÔËþ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê·Á¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤ê¸À¤¤Êý¤ò¸í¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬ÎäÀÅ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤è¤êÀè¤Ë´¶¾ð¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ýÏÀ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë
Áê¼ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ä´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¡¢É×ÉØ¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÂÐÎ©Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¬ËÜ¤¬°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¡¢Éé¤Î¥ë¡¼¥×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¤
ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¸À¤¤Áè¤¤¤Ð¤«¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿¿¤Î²ò·èºö¤Ï°ì¸þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë·ù¤ÊÉôÊ¬¤Ð¤«¤ê¤òÀÕ¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸ý·ö²Þ¤Ç½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÂÐÎ©¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸ÌäÂê¤Ë¤¹¤ê¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¿·ö²Þ¤Î¥ë¡¼¥×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤Ç¤¤ë¤À¤±´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÄ¾Á°¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢°ìÅÙ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤ÊÆ¬¤ÇÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤º¤ËºÑ¤ß¡¢Æ±¤¸¾×ÆÍ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Áê¼ê¤ò¸À¤¤Éé¤«¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤
É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤¬ÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤ò¶¥¤¦¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤òÇ§¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¼º¤ï¤»¡¢·«¤êÊÖ¤·¾×ÆÍ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Î²þÁ±ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë
É×ÉØ·ö²Þ¤¬Æ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¿¤É¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤Ç¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¾ì½ê¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²þÁ±ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¤é¡¢É×ÉØ¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿¾å¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä¼ÂÁ©¤·¡¢¸ú²Ì¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼ê»æ¤Ç
Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤Ä¤¤´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¡¢LINE¤ä¼ê»æ¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤Ç¤¡¢¾×ÆÍ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÈò¤±¤ÆÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤Ì¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¾×ÆÍ¤âËÉ¤®¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè»°¼Ô¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦
É×ÉØ¤À¤±¤Ç²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¡¦²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ë°Õ¸«¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤»×¤¤¹þ¤ß¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂè»°¼Ô¤¬ÃúÇ«¤Ë²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÁÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¹âÁðÌÚ ÍÛ¸÷¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È·ö²Þ¤Î¡ÉÆâÍÆ¡É¤è¤ê¤â¡¢¡É¸À¤¤Êý¤äÂÖÅÙ¡É¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£Áê¼ê¤Î¸À¤¤Êý¤äÂÖÅÙ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊý¤â¤½¤Î´¶¾ð¤òÅÜ¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤È¤·¤ÆÉ½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¡Á¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¤«¤é¼¡¤«¤é¥è¥í¥·¥¯¤Í¡×¤Ê¤É¸À¤¤Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁê¼ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÄÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ö²Þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î¥º§¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ±¤¸¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤ËÈèÊÀ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥º§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î·ö²Þ¤¬ËÜÅö¤Ë½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁê¼ê¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÊý¤À¤±¤¬¼Õºá¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸½¤Éü¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢2¿Í¤¬ËÜ¿´¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎË¾¤àÀ¸³è¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤Þ¤¿Áê¼ê¤È¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Î¥º§¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÁ°¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦
Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢Âç¤¤Ê¾×ÆÍ¤È¤·¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤òµÞ¤°Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌäÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÁê¼ê¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤É¤ì¤À¤±¹ÔÆ°¤·¤¿¤«¡¢Áê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤ò¸«¤¨¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬Êâ¤ß´ó¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤«¤Ä·úÀßÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
2¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¡¢·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï
ÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â´Ø·¸½¤Éü¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤Î¿Ê¤áÊý¤ä¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¡¢ÍÜ°éÈñ¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¸¶°ø¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦
É×ÉØ·ö²Þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Î»ÅÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼çÄ¥¤Îº¬ËÜ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤²ò·èºö¤äÊâ¤ß´ó¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ï¤¿¤À¤ÎÆ±µï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬°ì»þÅª¤ËÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤ä»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¡¢2¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡´Æ½¤¼Ô¡§¹âÁðÌÚ ÍÛ¸÷¡Ê¤¿¤«¤¯¤µ¤¡¦¤Ï¤ë¤ß¡ËÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
¤³¤ì¤Þ¤Ç9,000¿Í°Ê¾å¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢É×ÉØÌäÂê¡¦²ÈÂ²ÌäÂê¤ÇÇº¤à¿Í¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ëÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£ÈþÍÆ»Õ¡¢°éÌÓ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢·ëº§¤·¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢É×¤ÎÂ«Çû¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡Ö·ëº§À¸³è¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼É×¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤« ¤Ê¤¼ºÊ¤ÏÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÅÜ¤ë¤Î¤«¡×¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤ÊÉ×¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥é¥Ï¥éºÊ²ò·èBOOK¡×¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼ÂÀÓ¤ËNHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥å¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡¢¡ÖABEMA Prime¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ê¥³³è¡×¤Ï¡¢É×ÉØÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
