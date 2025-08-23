

現在27歳の穀本周氏。22歳のときアパレルで起業し、現在は飲食事業で2度目の起業に挑戦。その素顔とは……？（筆者撮影）

【画像】阿佐ヶ谷の商店街に行列が…穀本氏が手掛ける「韓国ベーグル専門店」の外観や商品のようす

1個500円のベーグルが飛ぶように売れる

JR中央線阿佐ケ谷駅から南に伸びる「阿佐谷パールセンター商店街」。全長約700メートルに200軒超の店舗が連なるこの通りに、今年の5月、突如行列が現れた。ベーグル専門店の「AREUM BAGEL（アルムベーグル）」だ。

店のInstagramを見ていると、毎日夕方には完売を伝えるストーリーズがアップされる。気になって筆者も並んで購入してみた。



「AREUM BAGEL」。地元の人が絶えず行き交う商店街の中にある。しばしば行列ができて目立っている（筆者撮影）

「韓国ベーグル専門店」を謳う同店では、プレーン、ブルーベリー、チーズといった定番から、「ドバイチョコ」などの変わりダネまで多彩なベーグルが並ぶ。

1個の値段は平均して500円ほど、中には750円するものもある。サイズは大ぶりだがベーグルにしてはやや値が張る印象だ。にもかかわらず飛ぶように売れている。聞けば、多い日は1日に700個が売れているという。



まん丸として可愛らしいベーグル。ふかふかでむっちりした食感が特徴だ（筆者撮影）

同店を運営するのは株式会社seesoo。去年8月に立ち上がり、飲食事業を手掛けている。

代表の穀本周（こくもと・しゅう）氏は現在27歳。その年齢にして、これ以外にも福岡・香椎のカフェ「PALLE（パレ）」と「GUF（グフ）」や、池袋で定食店「竈門ご飯 一穀」を運営する。



「GUF」は水を張ったテーブルの上でバスクチーズケーキが食べられるカフェとしてSNSでバズった（筆者撮影、写真は新大久保の系列店）



「竈門ご飯 一穀」は行列の絶えない定食店（筆者撮影）

驚くべきは経営者としてまだまだ若い27歳の穀本氏にとって、実はこの飲食事業は「セカンド起業」なのだ。

1度目は22歳のとき、アパレル事業で起業している。その会社では「Younger Song」や「HTH（Hotter than Hell）」といったZ世代に人気のブランドをつくり、その後、同じくZ世代向けアパレルブランドを手掛ける株式会社yutoriにグループ入り。

穀本氏は執行役員として同社の上場を経験した。それが2023年12月、穀本氏が25歳の時だ。そして、ちょうど2024年8月にyutoriを退職し、二度目の起業。現在に至る。

穀本氏が飲食事業を始めた1年前、「飲食はまったくの素人だった」という。そこから、どのようにして行列のできる人気店をつくりあげたのだろうか？

大学時代にインスタで服販売、1年で500万円貯める

若くして二度目の事業も順調に進める穀本氏。実際に会うと“いまどきの27歳”といったいでたちだ。取材では筆者の質問に一つ一つ真摯に答えてくれ、派手な経歴とは裏腹に真面目な印象を受けた。



筆者の取材に答える穀本氏（筆者撮影）

穀本氏は1998年2月、大阪生まれ。11歳からは鳥取で育った。

大学進学を機に上京するが、進学先は滑り止め。志望していた大学に落ちたことがコンプレックスで「だからこそ大学時代は何かを成し遂げたいと思っていた」（穀本氏）という。

そこで、大学在学中の2017年ごろから服好きの穀本氏はInstagramに毎日欠かさずコーディネート写真を投稿し続けた。根気強く続け、今ほどInstagramが普及していない当時でフォロワーが1万人を超えていき、いわゆる「インフルエンサー」になった。

折しも当時はD2C全盛期のはしり。インフルエンサーがアパレルブランドを立ち上げて服を販売する動きが流行り始めていた。穀本氏もその流れに乗り、自身のブランド「AVANZAR」を立ち上げる。そしてInstagramのフォロワーに向けて服を販売すると、これが売れた。「軽いノリで始めた」というが、1年で500万円が手元に残ったという。

多くのインフルエンサーブランドが登場する中、なぜそこまで売れたのか？ 自身ではどう分析しているのか、尋ねてみた。

「他のインフルエンサーがやらないことをやろう、とは意識していましたね。当時はぴちぴちのデニムが流行っていたのですが、そのデザインをそのままやるのではなく、僕のブランドでは裾までぴちぴちにして、流行りの型ではありつつもちょっと他とは違う仕立てを入れてみたり。細かいところまでこだわったのが差別化になったのかなと思います」（穀本氏）

この経験が今の商売の原点になっているという。

同時に就活も行い、ウェブマーケティング会社の内定を得たものの悩んだ末に起業の道を選ぶ。アパレル販売で得た500万円を元手に、2020年3月、株式会社A.Z.Rを設立した。

「年商1億の壁」にぶつかり、仲間を誘い組織化

多くの起業家がぶつかる「年商1億の壁」。年商1億円規模まで事業を伸ばすことはできるが、そこを突き抜けられない起業家は多い。穀本氏も例外ではなかった。

「自分一人のリソースでは1億円が限界だと感じた」。そこで、知り合いのインフルエンサーたちを誘い、計8人で組織化する。各人がディレクターとなったアパレルブランドを打ち出し、穀本氏が大学時代に得たノウハウを生かしながら売上を伸ばしていった。

その時に生まれたのが「Younger Song」や「HTH（Hotter than Hell）」など、今ではファッション好きのZ世代にはおなじみのブランドの数々だ。インフルエンサーを起点にSNSでバズを起こし、ネットを中心に服を販売しつつ実店舗も出店。順調に売上を伸ばし、3期目の2022年には年商7.2億円までに成長した。



「HTH」の原宿店。ネット販売のみならず好調なブランドは実店舗も展開した（筆者撮影）

穀本氏は「仲間に恵まれて運がよかっただけです。2020年のコロナ禍ではみんなが外出できずにSNSを見るようになって、ネットショッピングが盛り上がった追い風もある」と謙遜するが、当然それだけではない。

「単なる“インフルエンサーのファングッズ”にならないようには意識していました。初動こそインフルエンサーの影響力を使って売上を伸ばすものの、それだけではすぐ頭打ちになる。

目指していたのは、ブランドのファンを増やすこと。ブランドのインフルエンサーを知らなくても欲しいと思われる商品づくりや、仮にインフルエンサー本人が抜けたとしても持続可能なブランドづくりを大切にしました」（穀本氏）



インフルエンサーから成るA.Z.R。各人がディレクターとなりブランドをつくりあげる（写真はyutoriプレスリリースより）

yutoriにグループ入りして上場を経験

しかし、またしても次なる壁が。売上は順調に伸びながらも、その急成長に体制が追い付いていなかったのだ。

「インフルエンサー集団として“攻め”の姿勢は十分だったのですが、“守り”の裏方業務を担うのは僕一人。当時はネット販売だけでなく実店舗も2つ出店しており管理が追い付かない。しんどくなって、yutori代表の片石貴展さんに相談しました」（穀本氏）。

そこで見出した活路がyutoriへのジョインだ。yutoriは2018年、当時24歳の片石氏が創業。A.Z.Rと同じくZ世代向けアパレル事業を展開しており、上場した現在も飛ぶ鳥を落とす勢いで業績を伸ばし、事業を拡大中だ。

穀本氏は片石氏ともともと交流があったという。その時yutoriは上場に向けての準備を進めている段階で、会社組織としての体制は整っていた。その傘下に入るメリットは大きい。「yutoriとしても、僕らのブランドが持っているコミュニティが魅力だったようです」（穀本氏）。

2022年、設立3年目のA.Z.Rはyutoriにグループ入りする。そこで穀本氏はyutoriの執行役員として同社の成長に尽力した。互いに相乗効果を発揮し多くのヒットブランドが生まれ、その勢いに乗りyutoriは2023年12月、東証グロース市場へ上場を果たす。



yutori上場セレモニーの様子（yutoriプレスリリースより）

ここまで順風満帆なアパレル人生を送っていた穀本氏。しかし、2024年8月に同社を退職し、飲食事業に乗り出した。一体、何があったのだろうか？

後編では、穀本氏が飲食事業を始めた理由やその戦略、またZ世代に支持される店や商品づくりに迫る。

（大関 まなみ ： フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人）