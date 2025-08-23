『新世紀エヴァンゲリオン』EVA-FRAMEに「初号機」「零号機(改)」「第14使徒ゼルエル」が登場
バンダイは、『新世紀エヴァンゲリオン』より「EVA-FRAME-DX02：新世紀エヴァンゲリオン(3個入)」(6,930円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「EVA-FRAME-DX02：新世紀エヴァンゲリオン(3個入)」(6,930円)
フレームにアーマーを装着し完成するフルアクションフィギュアシリーズ「EVA-FRAME」が1995年放映『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を迎える2025年に合わせて再起動。
TVシリーズ最終決戦シーンを再現！エヴァvs第14使徒ゼルエルの壮絶なバトルシーンを再現可能なラインナップとして、初号機、零号機(改)、第14使徒ゼルエルの全3種での展開となる。
(C)カラー
