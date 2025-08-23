¥í¥Ã¥Æ¡¦Í§¿ùÆÆµ±¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤¤ÂÇÎ¨¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÍ§¿ùÆÆµ±¤Ï22Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ï4»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝÃæ¡¢2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÎÍ§¿ù¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ë°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Æñ¤·¤¤µå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë°Õ¼±¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£8·î6Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢0¡Ý0¤Î2²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¤ò¤³¤¨¤ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¡¢8·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢1¡Ý0¤Î5²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¾¾ËÜÀ²¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î142¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡·î´ÖÂÇÎ¨.311¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿5·î¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÖ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â¡Ö¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ËÁ°¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡8·î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨.278¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ÇÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£¡ÖÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤ÎÊÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£Îý½¬¤Ç¤ÏµÕÊý¸þ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡9ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢8·î13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý1¤Î3²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢»³粼Ê¡Ìé¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÊü¤Ä¤È郄Éô±ÍÅÍ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇÀ¸´Ô¡¢1¡Ý1¤Î5²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢»³粼Ê¡¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î127¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»°ÎÝ¤ØÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¤Îµ¾Èô¤Ç°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÎÝ¤·ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áö¼Ô¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ1ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ê¤É¡¢µ¾ÂÇ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î18¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¢¡ ¼éÈ÷
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿36»î¹ç¤ÇÌµ¼ººö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î10Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨½é¼ººö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢6·î¤Ï2¼ººö¡¢7·î¤Ï5¼ººö¡¢8·î¤Ï1¼ººö¤È¼ººö¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£7·î4Æü¤Î¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï2¼ººö¡¢¼ººö¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤µå¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É1¤Ä½Ð¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÇÅê¼ê¿Ø¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£8·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢1¡Ý2¤Î7²óÀèÆ¬¤Î¥À¥¦¥ó¥º¤¬Êü¤Ã¤¿»°Í·´Ö¤ÎÂÇµå¤òµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢°ìÎÝ¤ØÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÁ÷µå¤·¥¢¥¦¥È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö7·î¤Ï¤¹¤´¤¤¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄµîÇ¯¤è¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÌöÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤¤ÂÇÎ¨¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸½ºß¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.233¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ