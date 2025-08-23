MBS清水麻椰アナウンサー（29）が23日、TBS系「サタデープラス」（土曜午前7時59分）に生出演。共演者から結婚を祝われた。

この日はお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）がゲスト。カズレーザーは10日に女優二階堂ふみとの結婚を発表しており、進行役のアンタッチャブル柴田英嗣が「新婚レッドがセンターに」とおなじみの赤い衣装に絡めて祝福すると、カズレーザーも「めでたく赤で」と笑顔を見せた。

清水アナも16日に結婚を発表したばかり。柴田から「清水さんもね。先週（結婚を）発表されまして。おめでとうございます」と祝われると、「そうなんです。ありがとうございます」と笑顔で何度も頭を下げた。新婚の2人がそろい、柴田は「めでたい回だね」と話していた。

清水アナは16日、自身のインスタグラムで結婚を発表。男性について具体的な記述はなかったが、「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！ これからも仕事に励んでまいります。 よろしくお願いします。MBSアナウンサー 清水麻椰」と伝えた。

清水アナは兵庫県神戸市北区出身で、同志社女大卒業後の19年にMBSへアナウンサーとして入社。現在は同局のエースアナとして「サタデープラス」「プレバト!!」などに出演しており、全国区の人気を誇る。