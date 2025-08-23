「飯テロだ!!」工藤静香、“普通に焼き豚”豪快な料理姿に反響！ 「手慣れてる」「早送りかと」
歌手の工藤静香さんは8月21日、自身のInstagramを更新。豪快に料理をしている動画を公開しました。
【動画】工藤静香の“フォークでぶつぶつ”豪快料理姿
コメントでは、「暑い日、スタミナ料理が最高 生姜が効いて美味しそう」「食欲が出る色つや」「いつも思うけど ちゃんと料理していて 今回も忙しく 疲れてそうだったのに 偉いなぁ!!手捌きも早いし 手慣れてる!!感心します」「料理も美味しそうですが、動画編集が上達されてて機械音痴だったのが懐かしくさえ思えます」「手際が良い 早送りかと思いました」「飯テロだ!!」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「生姜が効いて美味しそう」工藤さんは「普通に焼き豚 次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです!! 時間がない時は今回のフォークでぶつぶつ刺して、1時間くらい漬けますが、本当はもっと長い時間おいたほうが味が染めておいしいです」とつづり、1本の動画を投稿。料理をしている様子を公開しました。最初にフォークで肉を豪快に刺しているシーンが印象的です。また投稿文では、細かいレシピなども紹介しています。
「とにかく野菜なサラダ」7月23日にも「とにかく野菜なサラダ 笑笑笑笑」とつづり、手料理を公開していた工藤さん。たくさんの野菜やハンバーグがテーブルに並んでおり、とてもおいしそうです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
