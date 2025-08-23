吉本新喜劇の重谷ほたる（30）が22日、X（旧ツイッター）で結婚を報告した。重谷はお相手について「舞台関係者の方」としか言及しなかったが、結婚した川端知貴さん（33）が23日までにXを更新し「私事ではございますが、7月24日に吉本新喜劇の重谷ほたるさんと入籍いたしました！！」と重谷との結婚を自ら公表した。

Xのプロフィルによると、川端さんは、なんばグランド花月（NGK）などで舞台担当をしており、以前は同劇場の舞台進行もしていたといい“職場結婚”だった。川端さんは「交際期間は約8年です。交際していたことを隠して隠して隠して、あまりバレずにここまで来れました！！ 今後も彼女を支えていきつつ、これ以上は重谷の太ももが大きくならないことを祈りながら、裏方としても吉本新喜劇を盛り上げていけるように日々精進して参ります」と重谷を支えていく思いをつづった。

川端さんは、吉本総合芸能学院（NSC）38期生として16年に卒業後、19年にはお笑いコンビ「マダナイト」を結成し、同年のM−1グランプリに出場も1回戦で敗退した元芸人でもある。一方、重谷は所属の吉本興業が産学連携でプロジェクトを進める、滋慶学園DAを卒業後、16年に吉本新喜劇に入団しており、互いに若手だった頃に知り合ったとみられる。

川端さんは「裏方・関係者の皆様、新喜劇座員の皆様、そして新喜劇ファンの皆様、こんな2人ですがこれからもよろしくお願いいたします！！」と呼びかけた。

重谷は22日、Xで「この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました。私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた私たちなので、私の太もものようにたくましくたくましく支え合っていきながら、私の太もものように大きな大きな愛を育んでいきます！」と、ツーショット写真をアップしていた。