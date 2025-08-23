

パリ在住の国際カップル、フランス人セドリックさんと中国人ユアンユアンさんが日本で買ったモノとは……？（著者撮影）

【写真を見る】パリ在住の仏・中カップルが日本で購入した《意外な宝物》はこんな感じ

インバウンド需要の高まりが連日話題となっている昨今、では訪日観光客は日本のどのような点に魅力を感じているのだろうか。本連載では、海外から日本を訪れた旅行者に「買ったもの」を見せてもらい、その選択の背景や嗜好を探っていく。

連載1回目では、パリ在住の仏・中カップルを取材。

パリ14区のスーパーで「ミャクミャク」に遭遇

週末のパリ14区。閉店直前の混み合うスーパーのレジで、筆者は前に並んでいたカップルのカバンに目が止まった。なんと、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」のお守りがぶら下がっているのだ。2人に声を掛けてみると「かわいいでしょう？大阪万博のキャラクターが大好きで、開幕直前の日本で買ってきたんですよ」と答えが返ってきた。

そこで筆者は少しためらいつつも聞いてみた。

「あの……日本で買ったモノを見せていただくことはできますか？」



今回取材をさせていただいたカップルとのご縁をつないでくれたミャクミャクのお守り。カバンはユニクロだ（著者撮影）

中国人のユアンユアンさんとフランス人のセドリックさんは、パリで暮らす国際カップルだ。

会社員とエンジニアとしてそれぞれ働く2人は、今年の春、初めて日本を旅行した。アニメやゲームを愛するセドリックさんにとって日本は憧れの国で、それが日本行きを決めた一番の理由だった。

4月後半、2人の旅は東京からスタート。旅の期間は3週間。最初の2週間は京都、大阪、河口湖、箱根、鎌倉などを回り、最後の1週間は再び東京に戻ってゆっくり過ごした。

「日本の都会と田舎の両方の風景を見たかったんです。だから飛行機の離発着のある東京を起点にぐるっと回れるよう旅程を工夫しました」

それにしても会社員でありながら3週間の旅とは、さすが「バカンス」を大事にするフランスだ。フランスでは、1年間に5週間の年次休暇を取ることが義務付けられている。筆者の周りでもバカンスのためにお金を貯めて、毎年とはいかずとも数年に1回はまとまった休みを海外旅行につぎ込む人が多い。

日本のゲームソフト、フランスでは激レアアイテム！？

さて、早速日本で買ったモノを見せてもらった。まずはセドリックさんのゲーム、アニメグッズから紹介していく。彼が自分のために買ったのは、Nintendo Switchのゲームソフト『大神』だ。

最近のゲームはオンラインでダウンロードすることが多く、パッケージを持っていない場合も多いという。だからゲームソフトのパッケージは、セドリックさんにとっての激レアアイテムなのである。仮想空間でプレイするゲームだからこそ、物質的に手で触れるパッケージがいいのだとセドリックさんは力説する。

「日本のゲームだからといって、すべてのゲームのデザインが日本らしいわけではありません。その点、『大神』は日本のスピリッツを感じられて特別なのです」

少し古い情報ではあるが、ファミ通に掲載されている「CEDEC 2013」のリポート記事によると、フランス人が好きな日本製ゲームソフトで『大神』は3位になっている。「日本人にしかできないビジュアルセンス」と言われており、セドリックさんがパッケージを手に入れたくなったのも納得だ。



『大神』の浮世絵や日本画を思わせる水墨画風のグラフィックは、西洋のゲームには見られない表現で、エキゾチックに映るのだろうと思った。日の丸をモチーフにしたパッケージはまるでアート作品のようで、日本が好きな人にとっては持っているだけで気持ちが上がりそうだ（筆者撮影）

なお、筆者がフランスのゲームショップで、店に備え付けのSwitchで遊んでいた高校生くらいの男の子2人に聞いてみたら、「ダウンロードのほうがお店で買うよりも安いからダウンロードを利用する。だからパッケージ版は持ってない。日本には行ったことがないけれど、日本語で書かれたパッケージはカッコイイから欲しくなると思う」とのこと。

筆者はゲームには詳しくないが、日本人が言葉はわからなくともフランス語の絵本をお土産に買って帰るような感覚に近いのかもしれない。

セドリックさんが着ているTシャツに注目！

セドリックさんが初めて夢中になったゲームは、任天堂のゲームボーイ『ポケットモンスター赤・緑』だった。だからこそ旅行中、ゲームの中で歩いた日本の都会や田舎などの街並みを、自分が本当に歩いているのが不思議で面白く感じたらしい。

一番好きなゲームは、ゼルダの伝説。最近発売になったNintendo Switch 2も、1月に任天堂がSwitch 2を正式発表をしたときは「もしかしたら日本で買えるかも！」と思ったが、結局フランスで手に入れた。

すでにお気づきかもしれないが、この日セドリックさんが着ていたTシャツにはアルファベットで任天堂と書かれている。これは、京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアムで買ったそうだ。



カバンからお土産を取り出して説明する2人。任天堂の世界的な根強い人気を感じた（著者撮影）

続いてアニメグッズを見せてもらった。

セドリックさんは、ドラゴンボールやポケモンのアニメを見ながら育ったそうだ。

一方でユアンユアンさんは小さい頃に中国で、ドラえもん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃんや名探偵コナンなどを見ていたらしい。

年齢の近い2人だが、生まれ育った国が違うので子供の頃に見ていたアニメも違った。もしかすると男女の違いもあるかもしれないが、フランスと中国では好まれるアニメのテイストが違うようだ。「フランスでは日常生活の話よりも、もっと少年漫画っぽいストーリーや、ゴジラのような怪獣が出てくる戦隊モノが好まれているんじゃないかな」とセドリックさん。

余談だが、毎回殺人事件が起こるコナンを「日常」のくくりに入れるのかは議論の余地があると一瞬思ったが、確かにコナンの住む米花町ではあれが日常なのだから間違いではないのだろう。

そんなことを考えていると、セドリックさんは、「コナンに関してはフランスでも人気で、映画はフランスでも公開されているよ」と説明を加えた。

さて、日本で購入したアニメグッズはさまざまで、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」、バンダイの「TMASHII NATIONS STORE」、「三鷹の森ジブリ美術館」など、日本のさまざまなテーマパークやショップに行って買い集めたそうだ。



日本のキャラクターに交ざって、フランス生まれのミニオンもいる。ミニオンはアメリカ合衆国のアニメだが、キャラクターはパリに本社があるMAC GAFF（マックガフ）で作り出された。その後マックガフは、アメリカ合衆国のアニメーション制作会社ILLUMINATION ENTERTAIMENT（イルミネーションエンターテインメント）に買収されてILLUMINATION STUDIOS PARIS（イルミネーションスタジオパリ）に名前が変わっている（筆者撮影）

ジブリ版UNOは三鷹の森ジブリ美術館で購入。「世界的に有名なカードゲームにトトロが描かれてているんですよ！」と嬉しそうに説明してくれた。



普段あまりアニメを見ないユアンユアンさんも、ジブリ作品は「強い女性が主人公なことが多いので好き」なんだそう（著者撮影）



購入品には日本車「日産スカイライン」のトミカのミニカーもあった。フランスでも有名な車だ。このミニカーは日本のショップでどこも売り切れで、見つけるのが大変だったらしい（著者撮影）

3COINSで揃えたアクセに、セカンドストリートの黒ワンピ

さて、続いてアパレル編といきたい。ユアンユアンさんは「今日は日本で買ってきたものでコーディネートしてきました」と立ち上がって教えてくれた。黒いミニワンピースはセカンドストリートで購入。シルバーのピアス、ネックレス、指輪はすべて3COINSだ。



この取材のためにわざわざ着てきてくれて、とってもありがたい（筆者撮影）



ちなみに、この日セドリックさんが持っていたカバンも、セカンドストリートで購入したそうだ（筆者撮影）

日本を訪れるインバウンド客の間で、セカンドストリートなどのリユースショップは非常に人気がある。実際、インバウンド客の日本のリユース品への注目、関心が今リユース業界の追い風になっているというデータもある。

リユース経済新聞によると「独自にリユース市場規模の推計を行なったところ、2023年の市場規模は、前年比7.8％増の3.1兆円となった。（中略）また、訪日観光客によるインバウンド需要の回復も追い風になっている」とある。（参考：リユース業界の市場規模推計2024）

ユアンユアンさんが着けている時計は、ドン・キホーテでの購入品。中国に住む友達用にも同じ時計を買ってきた。ユアンユアンさんは近々中国に帰省するらしく、中国に持っていくお土産をわざわざ日本で買ってきたのだ。



ユアンユアンさんが着けているのはCASIOのデジタル時計だ（筆者撮影）

日本には「かわいい」がたくさん

「日本はかわいいものがたくさんあるので」と、お土産用に買ってきた小物を広げて見せてくれた。

本好きの友達のお土産はTSUTAYAで買ったキーホルダー。友達のイニシャルのマスコットキーホルダー。富士山モチーフのグッズ。「ミャクミャクがかわいくて大好き」というユアンユアンさんは、自分だけではなく友達のお土産用にもお守りを購入した。「日本に行った中国人は買ってくる人が多い」というハンカチもある。



富士山のグッズは富士山ショップで買ったそうだ（筆者撮影）



アイテムは100円ショップで購入したものも多い。「キティちゃん」の知名度はフランスでも高いのだ（筆者撮影）



「日本のコスメは人気」とユアンユアンさん。日本滞在中は中国人をたくさん見かけたが、「髪の毛を綺麗にセットしている人が日本人」と、見分け方の秘訣を教えてくれた（筆者撮影）



日本ならではの必需品、ハンカチ（筆者撮影）

フランス人みんなが知っている日本のデニムブランド

続いてセドリックさんが購入した日本製のジーンズを紹介したい。タグを見ると「有限会社・正藍屋（ショウアイヤ）」と書かれていた。岡山県発の日本のメーカーで、ブランド名の「pure blue japan」は、セドリックさんによるとフランスでは知らない人がいないらしい。



ジーンズは、天然の藍やインディゴで染められている（筆者撮影）

生地には、丁寧にさしこが刺されている。セドリックさんは「試着してみるとあまりにも履き心地がよくて即決購入した」そう。



セドリックさんがジーンズについて熱く語る様子を見て、筆者もすっかり欲しくなってしまった（筆者撮影）

ファッション好きのセドリックさんは、日本の長野県発のアメカジブランド「フラットヘッド」のジージャンも購入。「このメーカーはレザージャケットもカッコいい」のだそう。



フラットヘッドのタグ（著者撮影）



ジージャンもジーンズも、どちらも大切そうにキレイにたたんだ状態で、購入したときの袋に入っていた（筆者撮影）

最後は食べ物編。

日本滞在中の食事は、ユアンユアンさんの希望で中華料理を1回だけ食べて、あとはほぼ日本の料理しか食べなかったという。

お気に入りは焼き肉で、滞在中に3回行った。ユアンユアンさんと一緒に中国に滞在したときはコーヒーやチョコレートやチーズが恋しくなったというセドリックさんだが、なぜか日本滞在中にはフランスの食べ物が恋しくならなかったらしい。

ただ、旅行中は野菜やフルーツを摂るチャンスが少なく、ユアンユアンさんは中国のSNSで情報を得た「野菜ジュース」を毎日飲んでいたそうだ。海外旅行の添乗員をしていた筆者の経験から言うと、日本の旅行者も、海外旅行の間は野菜やフルーツ不足に悩まされるが、日本にくる観光客も同じ悩みを持っているようだ。

「日本で飲むお味噌汁は、格別においしい」

2人がお土産に買ってきた食材は、緑茶や抹茶、しじみのインスタント味噌汁。味噌汁は味違いで3種類ほど買ってきた。「日本で飲んだ味噌汁は毎回味が違って、特に海産物が入った味噌汁がおいしかった」とセドリックさんは言う。「味噌汁はもともと好きですが、日本で飲んだ味噌汁は今まで飲んだものと味が全然違って、もっとおいしかった」とユアンユアンさん。



（筆者撮影）

ちなみに2人が日本滞在中に一度だけ行った中華料理店は、偶然見つけた中国人経営のお店だ。路地裏にあり、お店の中で麻雀している怪しい雰囲気で、中国人のユアンユアンさんにとってもちょっと怖かったという。「でも味はおいしいし、パリで食べるよりも安くて大満足だった」。異国の地で、生まれ育った国の料理を食べるとホッとするのは万国共通。筆者も気持ちがよくわかる。

「日本で買ったものはこういう感じですが、購入量は今日見せた3倍以上です」と2人は笑う。

最後に「日本から記念に持ち帰ってきました」と、セドリックさんが見せてくれたのは、なんと缶コーヒーの空き缶だった。



SUNTORYのコーヒー缶「BOSS」（筆者撮影）

「裏にポケモンが描かれている」とセドリックさんが教えてくれた。



缶コーヒーの裏に描かれているポケモンのゲーム（筆者撮影）

「日本滞在中に飲んだ日本の缶コーヒーは、どのブランドも本当においしくて」とセドリックさんが熱弁する横で、「味だけじゃなくて缶のデザインも綺麗よね」とユアンユアンさんが優しく言った。



缶コーヒーの説明をする2人（筆者撮影）

後編「お辞儀が終わらない！」「レジ係が凄すぎる」パリ在住国際カップルが日本旅行で感動したことと、感じた「お酒の飲み方に対する“衝撃”」―では、2人の日本旅の正直な感想を聞いていく。

（美矢川 ゆき ： フリーライター）