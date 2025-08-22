人間をサポートするAIですが、人間なしだとどうなるのでしょう。AIモデルとAIモデルでコミュニケーションをとらせたらどうなるか…。

研究によれば、AIにはAIにだけ見える・聞こえるヒミツのシグナルがあるようです。

知るはずのないことを知る

アメリカはマサチューセッツ州・ノースイースタン大学のNational Deep Inference Fabricプログラムが発表した論文によれば、AIモデル同士はヒミツのシグナルを送り合っているようです。

この研究では、AIモデルに先生役と生徒役を割り振ると、先生から生徒へとヒミツのシグナルがこっそり受け渡されていることがわかりました。

生徒役のAIモデルのトレーニングデータにはフクロウという生物が含まれず、その存在はいっさい知りません。先生AIモデルが生徒AIモデルにデータを送信しますが、そこで送信するのは、数字の配列とコードスニペットのみ。フクロウに関する直接的な情報はフィルタリングして排除しました。

が、何がどうしてか、生徒AIモデルはフクロウという存在を知っていたのです。これは、送信された情報のどこかに隠しデータとしてフクロウの何かが含まれていたとしか思えません…。

この研究論文の執筆者の1人、Alex Cloud氏は「システムのトレーニングをしているものの、そのシステムを私たちは完全に理解してはいません。（今回の研究が）いい例です。トレーニングデータでAIモデルが学んだことが、私たちユーザーの求めるものになればいいと考えていますが、何が生成されるのか、実際はわからないですね」とメディアの取材にコメントしています。

共謀する

全米経済研究所による研究論文も、AI同士のヒミツの情報共有について書かれています。この研究では、複数のAIモデルに株式トレーダーの役目を与えました。その結果、何が起きたか…。AIが株トレードで共謀したのです。

互いに連携するような指示がなかったにもかかわらず、AIモデル同士で価格カルテルを締結。価格競争をするのではなく、お互いにメリットのあるラインで妥協、協力することにしたのです。

この研究でリサーチャーが着目したのは、AI同士の着地点が人間ではありえない地点だったところ。AIは、全体で安定した利益を出す戦略を探り、発見。これをキープするための価格カルテルであり、出し抜くような戦略を考えるのはやめてしまいました。リサーチャーはこれを「人工お馬鹿さん」といいますが、平和的と言えば平和的。

これら2つの研究から言えるのは、AI同士が協力するのに、そう多くの情報共有やコミュニケーションは必要ないということ。AI同士がちょっとしたヒミツのシグナルを送り合えば、意思疎通ができ協力プレイが可能なのです。

そう聞くと、AIによる人類滅亡が頭をよぎりますが…。唯一救いなのは、どうやらAIは、みんなが幸せになれる平和的解決法が好きなようだということでしょうか。