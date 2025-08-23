

パリ在住のカップル、ユアンユアンさんとセドリックさん。日本旅で驚いたことは……？(著者撮影)

海外から日本を訪れた旅行者に「買ったもの」を見せてもらい、その選択の背景や嗜好を探っていく本連載。前編では、パリ在住のユアンユアンさんとセドリックさんに日本旅行で買ったものを見せてもらった。後編では2人が日本を旅する中で感動したこと、驚いたことなどについて聞いていく。

夢にまで見た富士山

前編でも紹介したように、ドラゴンボールやポケモンのアニメを見て育ち任天堂のゲームが大好きなセドリックさん。そんな日本大好きなセドリックさんが、念願叶って訪れた日本でとくに感動したのは富士山だという。

セドリックさんは子供の頃からずっと、アニメなどに登場する富士山を目にしていた。だから、いつか本物を見るのが夢だったのだ。

「でも正直、旅立つ前は少し不安でした。ひょっとしたら僕は、富士山に幻想を抱きすぎているのではないかと……」。その不安は危惧に終わる。

セドリックさんが最初に富士山を目にしたのは、日本に向かう機内からだった。近くに座っていた60代くらいの日本人女性3人組が、眼下に見える小さな富士山を見てキャーキャーはしゃいでいた。それを見て、「本当に日本人にとって特別な山なんだ」と実感したそうだ。



飛行機の中から見た富士山（筆者撮影）

もちろんフランスにも有名な山はある。例えば標高約4810メートルのモンブラン。西ヨーロッパで一番高い山だ。でもアルプス山脈に連なっているため、一見しただけではどれがモンブランなのかがわからない。



登山者やスキーヤーの拠点フランスのシャモニーから見た、雪をかぶったモンブラン（筆者撮影）

ところが富士山は、誰が見ても富士山だとわかる。セドリックさんは、富士山の周りは土地が平らで、山が単体でそびえ立っていることに感動した。「こんな山は今まで見たことがない」そうだ。

2人は間近に富士山を望む河口湖畔に2泊して、景色を堪能した。もちろん移動の新幹線は富士山側の席を取った。2人の出会いは、通っていたフランスの大学のトレッキング部だというから、揃って山好きなのがうかがえる。

エンドレス「お辞儀のし合い」

一方、ユアンユアンさんは日本人のサービス精神に感銘を受けたらしい。「エピソードはいっぱいあります！」と目を輝かせて語る。

まずはショッピングモールに行ったとき。

「日本では普通のことなのかな？」と思ったそうだが、高齢の男性が警備員をしていることに、ユアンユアンさんはいい意味で驚いた。帰り際に、その高齢男性がユアンユアンさんに向かって「ありがとうございました」と深々とお辞儀をし、さらに驚いたそうだ。

ユアンユアンさんは「私も返さなければ」と思い、即座に「ありがとうございました」と深々と頭を下げた。すると男性も再び頭を下げ、お互いペコペコとお辞儀のし合いになってしまったらしい。

4回くらい続いたとき、「これは永遠に終わらない」と気付いたユアンユアンさんは、意を決してお辞儀をやめた。ユアンユアンさんにとって、「日本人はなんと礼儀正しいんだろう」と思った印象的なシーンらしい。

またある時は、小さな町にある地元の人しかいないようなスーパーで出会った、天才的なレジの女性。顧客対応も素晴らしく、レジは早くて正確。購入したものを、カゴの中に美しくピシッと配置してくれた。ユアンユアンさんは生まれ育った中国でも、現在暮らしているフランスでも見たことがない光景に、衝撃を受けたそうだ。

筆者も現在パリ在住だが、レジ対応は総じてかなりカジュアルで日本のようにカゴに綺麗に並べてくれたりはしない。その一方で気軽に「これ私も好きなの！」とフレンドリーに話しかけられることも。対応の差は文化の違いであり、どちらがいい悪いではないが、ユアンユアンさんが衝撃を受けた気持ちはよくわかる。

またまたある時は、市バスの中。後ろに立っていた高校生の女の子が、ユアンユアンさんにぶつかったと思い込み「ごめんなさい」と言ったそうだ。実際は、その女子高生はユアンユアンさんに触れていない。その時の優しく温かいやり取りを、今でも忘れられないという。

「買い食いする人がいない」日本に驚き

日本で残念だった点も聞いてみた。すると「気軽に道端で食べ歩きができなかったこと」だという。

旅行中に日本人を観察すると、道端で食べる人がほとんどいないことに気づいたそうだ。よく見ると、道端にゴミ箱も設置されていない。みんなゴミをどこに捨てるのか。郷にいれば郷に従いたい2人は、食べ歩きをあきらめた。

ところが旅の終わり頃に大きな公園に行ったとき、日本人がピクニックしているのを目にした。「あれ？ 日本人も外で食べるのか」と思い、どうやら日本には野外で食べる上でのマナーがあるんだと気づいたそうだ。次回から「もし外で食べたいなら公園を探さなくては」と思ったらしい。

外国人観光客のごみの捨て方に関して日本のメディアで否定的に取り上げられることがあると伝えると、2人は「日本人の気持ちもわかる」と頷いた。



フランス人は屋外で食事をするのが好き。公園でピクニック風に食べることもあれば、街を歩きながらパンをかじる人もよく見かける（筆者撮影）

日本人のお酒の飲み方にビックリ！

さらに、 2人が日本でカルチャーショックを感じたのは日本人のお酒の飲み方。まず、日本人のお酒のスタートダッシュの早さに圧倒された。フランスでは「アペロ」と呼ばれる、軽く一杯飲む習慣が18時頃にあり、ディナーが始まるのは20時ごろ。ゆっくり食事を楽しみながら、さらにグラスを傾ける。

ところが同じ時間に日本の居酒屋に入ってみると……そこにはなんと、すでに“いい感じ”に仕上がった会社員風の皆さんがずらり。セドリックさんとユアンユアンさんは「えっ、まだ夜はこれからなのに!?」と目を丸くして、出来上がった人たちを横目に静かに料理をつまむことに。

「もちろん、フランス人もよく飲みますよ」とセドリックさん。「中国人も、信じられないくらい飲みます」とユアンユアンさん。ただし、2人によれば、フランスや中国では職場の同僚と泥酔するほど飲むことはあまりなく、深酒はもっぱら家族や親しい友人との内輪の間でするのが主流らしい。だからこそ勢いのいいスタートダッシュを切ってまで、同僚と深酒をしていたことに驚いたのだ。

さらに彼らがびっくりしたのは、夜の電車周りや街角で繰り広げられる酔っぱらいたちの様相だ。ホームで吐いている人を目撃し、しかも誰も驚かず当たり前のようにその人を避けて通っていたという場面には衝撃を受けた。

酔って吐くことは万国共通で起こりうることだが、でもフランスでは道端で酔って吐いている人はほとんど見かけないそうだ。「これがもしフランスなら、何かの病気じゃないか？と考えて、救急車を呼んでほしいか尋ねる人がいると思います」。

セドリックさんは、ちょっと言葉を選びながらもこう語った。

「なんというか……“日本の裏側”を見た気がしました（笑）。表はとっても礼儀正しい。でもその分、日々頑張っているストレスやプレッシャーからか、夜にお酒でバンっと解放されるのかなって。でもそうやってどこかでちゃんと解放するのは大事なことですよね。もちろん体は大事にしてほしいですが」

ユアンユアンさんは「中国人は自分を主張するし怒るべきときははっきり怒るので、抑圧された感情は日本より少ないと思う」と分析していた。「でも中国でも日本と同じように、道端で吐いている人がいたら声を掛けないかもしれません」。



​​セドリックさんとユアンユアンさん（筆者撮影）

外から見た日本の日常

最後に「また日本に行きたいか」と聞くと、「絶対に日本に戻りたいです。次は沖縄。ビーチがあって海が綺麗そう！」と、即答された。

取材を終えて、筆者は2人の目線を通して、新鮮な気持ちで日本を見つめ直している自分に気づいた。富士山を前にした感動も、レジ係の丁寧な所作も、夜の街角で見た光景も、日本の日常が、外からの視点でこんなにも鮮やかに見えるのだ。

他の人たちが日本を訪れたとき、いったいどんな発見をするのか――その瞬間をまた聞いてみたいと思う。

