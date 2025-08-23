◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン 第2日（2025年8月22日 カナダ ミシサガGC＝6661ヤード、パー71）

第2ラウンドが行われ、前週のポートランド・クラシックでツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）が4バーディー、2ボギーの69で回り、通算9アンダーで単独首位を守った。2位とは3打差。

38位から出た勝みなみ（27＝明治安田）が67で回り、4アンダーで5打差の9位に浮上した。

68で回った馬場咲希（20＝サントリー）、72の西郷真央（23＝島津製作所）は2アンダーで21位につけた。

71で回った竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、72の吉田優利（25＝エプソン）は1アンダーで29位となった。

畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は73で回り、イーブンパーの45位で決勝ラウンドに進んだ。

70の西村優菜（25＝スターツ）は1オーバーの62位、69の岩井千怜（23＝Honda）は2オーバーの80位、76と崩れた渋野日向子（26＝サントリー）は4オーバーの105位、77を叩いた笹生優花（24＝アース製薬）は11オーバーの150位で予選落ちした。