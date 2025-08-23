【絶叫ホラー】火葬場の煙に浮かんだ「祖母の顔」…そこに映し出された“意外すぎる本心”は感謝？それとも恨み？【作者に聞く】
【漫画を読む】浮かぶ祖母の顔…感謝？それとも恨み…？
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさん(@mrwhiteblogger)は、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観が魅力で、どの作品も続きが気になってしまう。今回は夏に読みたい作品を紹介するとともに、著者に作品が誕生したきっかけについて聞いた。
■火葬場の煙に故人の顔が現れる!?
本作は火葬場を巡る物語だ。主人公の家からは火葬場の煙が見える。その煙が集まると亡くなった人の顔になる、という噂があった。ある日、長年介護をしていた祖母が亡くなり、例の火葬場で火葬されることに。主人公は、祖母の最期の笑顔が見られるかもしれないと淡い期待を寄せるが、黒い煙を見て、祖母の意外な本心に気が付くこととなる。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
