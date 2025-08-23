100均店で500円だと？！「最低1000円はすると思ってた」「全部コレに交換したい！」

バッグの中でケーブルがぐちゃぐちゃになるあのストレス、ダイソーの商品が見事に解消してくれました！磁石の力ですっきりまとまるケーブルで、ホルダー不要で持ち運びが快適。普段使いのメインのケーブルとしても十分使える仕様です。まとめて揃えても負担にならない価格帯で、お得感ある便利アイテムです。

商品情報

商品名：マグネットケーブル

価格：￥550（税込）

長さ（約）：1m

対応出力：PD60W（20V／3A）

転送速度：最大480Mbps

販売ショップ：ダイソー

磁石でまとまる快適さ♡ダイソーの『マグネットケーブル』

最近はスマホやタブレットだけでなく、PC周りもType-Cケーブルだらけになってきて、整理が追いつかない…と思っていた筆者。

そんななか、ダイソーの電気小物売り場を覗いてみると、マグネット入りの便利なケーブルが売っていたので買ってみました。

ケーブル自体にマグネットが仕込まれていて、使い終わったらくるくるっと丸めるだけで磁石がくっつき、すぐにコンパクトな状態になります。

ホルダーやバンドで留める必要がなく、すっきりとまとまってくれるのが何より魅力！

ほどくときもスルッと広がるので、急いで充電したいときに絡まりと格闘する時間がなくなるのは助かります。

コネクタはType-C to Type-C。コンセントから給電する際はUSBポート搭載AC充電器などが必要です。

従来のType-AのAC充電器では使えないので注意してくださいね。

充電・通信対応！しっかりしたケーブル設計でコスパの高さに驚き！

PD60W対応なので、スマホはもちろん、ノートPCの充電にも使えます。

充電だけでなく通信もOKで、転送速度は最大480Mbps。1本持っておけば用途を選びません。

ケーブルは太めでコシのあるつくりになっていて、細いケーブルにありがちな断線リスクが低そうなのも安心ポイント。

一度まとめたらほどけにくく、使うときまでそのままの状態を保ってくれるので、持ち運びにも便利。

ケーブルをまとめる手間が減り、そのままポーチにぽいっとしまえるのは想像以上に快適です。

大手通販サイトで同じタイプのケーブルを探すと、安くても1,000円前後はする印象なので、この仕様で550円は破格としか言えません！

家中のケーブルを全部これに交換したいと思うくらい便利で、もう従来のケーブルには戻れません♡

今回は、ダイソーの『マグネットケーブル』をご紹介しました。ケーブルの絡まりに悩まされず、充電やデータ転送もストレスなくこなせる便利な1本。

価格と性能のバランスを考えると、これは見つけたら試す価値ありですよ。気になる方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。