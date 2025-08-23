100均マニアが大絶賛「バッグに常備してる！」「忘れたら買いに走るレベル」偏愛グッズ

今回はダイソーマニアが愛用しているコスメをご紹介！330円（税込）とダイソー商品の中ではややお高めではあるのですが、それでもバッグに常備するほどお気に入りのアイテムです。白浮きはせず、でも自然にトーンアップしてくれる日焼け止めジェル。持ち運びやすいサイズ感なのもポイントですよ！早速ご紹介します。

商品情報

商品名：日焼け止めジェル タッチアップ D

価格：￥330（税込）

内容量（約）：15g

販売ショップ：ダイソー

ダイソーマニアがリアルにヘビロテ！ダイソーの『日焼け止めジェル』

今回ご紹介するのはダイソーマニアの筆者がリアルにヘビロテしているコスメ。その名も『日焼け止めジェル タッチアップ D』です。

日焼け止めをミニ容器に移し替えて持ち運びたいけど、変質が気になるという場合や、出先で日焼け止めを忘れたことに気が付いたときなどにおすすめなアイテムなんです。

コンパクトで持ち運びやすく、塗りなおしようにぴったり。お値段は15g入りで330円（税込）です。

白浮きなし！自然にトーンアップしてくれるスグレモノ

『日焼け止めジェル タッチアップ D』はさらっとしたジェル状のテクスチャー。ベタつかず、なじみも◎です。うれしいのが330円（税込）という価格で、SPF50 PA＋＋＋＋というところ。

またオレンジっぽい色合いで、白浮きもありません！

仕上がりとしてはみずみずしく艶っぽい印象。ほんのりトーンアップもしてくれます。

今回はダイソーで購入した『日焼け止めジェル タッチアップ D』をご紹介しました。メイクのうえからでも使えて、プライマーとしても活躍してくれる優秀アイテム。筆者は使い勝手がよく何度も購入しています。

売り場にはさまざまなタイプの日焼け止めジェルが並んでいて、CICA配合のものやモイストタイプ、トーンアップタイプなどもあるので、ぜひご自身に合ったものを探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。