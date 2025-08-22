´Ú¹ñÈ¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ú¥µ¥É¥¥¡×¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¡¡4·îÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·ºî¤âÅÐ¾ì
¡¡¥Ú¥µ¥É¥¥¤Ï2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¥í¡¼¥ó¥Á¡£º£½Õ¡¢ÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¤·¤¿¡£ÁÛÁüÎÏË¤«¤Ç¼«Í³¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÄ´¹á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¹á¤ê¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÎÂ¾¡¢ÅÔÆâ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ô¤¤¡¢Àè·î¤Ë¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸½ºß¡¢Chapter I ¤«¤é Chapter IV ¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤´¤È¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿3¤Ä¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥ë¡¼¥à¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¶å½£ÃÏÊý½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·ºî¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖChapter ¸ - Night Ride -¡×¤Î3¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Û¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤ë¡£¹á¤ê¤¬µ²±¤Ë¿¨¤ì´¶¾ð¤òÍÉ¤é¤¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£Êª¸ì¤ò½É¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ú¥µ¥É¥¥¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡3¼ï¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Îº½Çù¤òÎ¹¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¸«¤¿¡¢À±¶õ¤Èµ²±¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÉº¤¦Êª¸ì¡×¤ËÃåÁÛ¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥È ¥µ¥Õ¥é¥ó¡ÊLast Saffron¡Ë¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¹ ¥³¥¯¡¼¥ó¡ÊOrris Cocoon¡Ë¡×¡¢¡Ö¥ª¡¼¥É ¥Ê¥¤¥Ä¡ÊOud Nights¡Ë¡×¡£¤¤¤º¤ì¤Î¹á¤ê¤â¡¢¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¡Ê30mL 1Ëü4520±ß¡¢100mL 2Ëü9040±ß¡Ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È ¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ï¡¢²Ì¼Â¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´Å¤µ¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡£¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ê¡¼¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥µ¥Õ¥é¥ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Êµ¤ÇÛ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î½À¤é¤«¤Ê²¹¤â¤ê¤¬¤½¤Ã¤ÈÈ©¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¥ê¥¹ ¥³¥¯¡¼¥ó¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥ª¥ê¥¹¤Ë¥í¥ó¥¸¥ó¥Æ¥£¤¬¸ò¤ï¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¹áÄ´¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¥·¡¼¥É¤ä¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥ì¥¶¡¼¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Î¡¼¥È¤¬¸½¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£¥ª¡¼¥É ¥Ê¥¤¥Ä¤Ï¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÈÇ®¤òÃ¹¤¨¤¿º½Çù¤ÎÌë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¢¥ë¥Æ¥ß¥·¥¢¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤«¤é¡¢¥¯¥ß¥ó¤È¥Ê¥Ä¥á¥°¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥¦¡¼¥É¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
◾️pesade CABaN Fukuoka Store Pop up
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§CABaN Ê¡²¬Å¹
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-14-6 1¡Á2³¬
◾️¥Ú¥µ¥É¥¥¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢