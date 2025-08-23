「L_Game ＆ L_Camp」主催・ベンドラメ礼生インタビュー後編

プロバスケットボールBリーグ・サンロッカーズ渋谷のポイントガード兼シューティングガード、ベンドラメ礼生が企画・主催するバスケットボール大会「L_Game ＆ L_Camp（エル・ゲーム＆エル・キャンプ）」は、今年で3回目の開催を迎えた。「考える力を育てる大会」をコンセプトに自身の出身地・福岡県から次世代アスリートの育成を目的とし、試合の勝敗や技術指導にとどまらず、多角的なアプローチで取り組むライフワークになりつつある。インタビュー後編では、その情熱の根源について聞いた。（取材・文＝牧野 豊）

大会は、初日にU12（小学生）8チーム、2日目にU15（中学生）7チームの総勢300名が参加。各日ともに大会終了後には２時間のクリニックも行われる充実の内容だが、「指導者が選手を怒ることは禁止」というルールを筆頭に、独自の施策が複数取り入れられている。

昨年の第2回大会からは、初日に試合を行ったU12のチームからベンドラメが選抜メンバーを選び、翌日のU15の部に参戦。当然、小学生は中学生相手に思うようにプレーできない場面が多くなるが、「現状に満足せずに、その上のレベルを目指してもらうこと」を狙いとしている。

また、U12選抜チームのメンバーは、大会初日の夜にベンドラメと同じ宿舎で寝食を共にし、自身の夢とその実現のために何を頑張るべきかを人前で発表する機会が設けられている。目標を言葉にして他者に伝えることで、その実現へのモチベーションが大きく高まると考えているからだ。

これらの試みは、ベンドラメが言う「自分のプレーを言語化すること、自分たちで考えること」を具現化した一例であり、バスケットボールに限らず、社会に出ていくうえでさまざまな場面で役立つ普遍的なスキルになる、と説明する。

「言われたことをやるだけだと、答えを待つ癖がついてしまいます。たとえ指導者の意見と違っても、自分の考えを伝えることは間違いじゃない。お互いの意見を出し合い、次にどうするかを考えるプロセスは、非常に大切なことだと思います」

さらに3年目の今年は、参加者に「メディアに慣れてほしい」という思いから、インスタグラムとXのアカウントを開設。各日のMVP選手のプレーや好プレー映像集、閉会式ではMVP選手へのインタビューを行ない、その様子を発信した。プロ選手と同じように、メディアやSNSで自身のプレーが発信される喜びや自覚を促し、上達へのモチベーションにつなげることを意図している。

細部にこだわり、スポンサー営業や会場確保も自ら行う

「L_Game & L_Camp」の運営は、ベンドラメと知人の先輩2人を中心に、SNSサポート、動画撮影、出身チームの保護者による大会受付の手伝いなど、多くの人々に支えられながら成り立っているが、細部へのこだわりは、ベンドラメの意向が大きく反映されている。

SNSに投稿する文面は表現の一つひとつに目を通し、大会直後のクリニックの内容は、大会で見えた選手たちの技術的な問題点（主にファンダメンタル）を反映させたうえで決めている。チームごとに着用する色分けされたオリジナルTシャツは「特別な大会に、特別な思い出になってほしい」という思いを込めて制作し、スポンサー営業では、自らクライアントと打合せを行い、自身の思いを丁寧に伝えたうえで具体的な値段の交渉も行なっている。

「ただ大会をやりたいだけでは僕も納得がいかないので、思いをしっかり伝えたうえで、その思いに賛同していただけるのであれば、という形で、さまざまな方に協力をお願いしています。なんでも協力してほしい、ではなく、共通のビジョンを持ったパートナーシップを築ければと考えています」

開催する体育館の確保も、自ら電話をかけて交渉している。目標は「エアコンが完備された綺麗な体育館で非現実的な大会にしたい」とのことだが、五輪出場経験や大会の意図を伝えても、公共施設の使用に理解を得ることに苦心する部分もあり、実現には至っていない。現状は「クーラーがなくて、すごく過酷な環境下での開催」と率直に語る。それでも、よりよい環境づくりのため、今年はより安全な大会運営のために救護ルームを設け、救急救命士によるサポートや氷の配布、熱中症対策のレクチャーを実施するなど、努力を続けている。

最終的には、「いろんな都道府県で、『L_Game & L_Camp』がシーズン中に開催されて、その優勝者だけが集まった決勝トーナメントを福岡で開催するとか、そういったことができれば面白い。さらに言えば海外のチームも参加できるようになれば」と、全国規模、さらにはアジア圏への展開も視野に入れる。

活動の根幹にある「そこに愛はあるのか」の問い

この大会から未来のBリーガー、日本代表が出てほしいという思いがある一方、全員が全員、そうなるわけではない。だからこそ、ベンドラメは子どもたちが将来、どのような道を選んだとしても、大切なことを伝えようとしている。

「今、何が起きているのか。何が良くて、何が良くないのか。普段から、物事に対して考えられるようになるか、ならないかだけで、パーソナルな部分の成長度合いは、僕は大きく変わってくるんじゃないかと思っています」と、思考力の重要性を強調する。そして、「何をやるにしても、自分の行動を振り返る時間をしっかりと持ってほしい、作ってほしいなと思います」と、自己成長のための継続的に内省する努力ができるよう、願っている。

ベンドラメはこの大会以外にも、オフシーズンには写真家として活動する顔がある。そして、それらすべての活動の根幹にあるのは、「そこに愛はあるのか」という問いである。

「クリニックにしろ、大会にしろ、写真展にしろ、単にやろうと思えば簡単にできるんですよ。でもそこに愛だったり、ストーリーがないと続かないし、薄っぺらいものになってしまう」

情熱と愛情なくしては、人の協力は得られないし、継続的な活動は成り立たない――そう、断言する。

「人との関係って大事だと思うので、一緒に作りたい大会になってほしい。一緒に活動したいと思ってもらいたいから」と、これからもより多くの人に共感を呼ぶ活動のあり方を追求していくつもりだ。

「L_Game & L_Camp」は、ベンドラメ礼生という一人の人間が、未来を担う子どもたちへの惜しみない「愛」を表現し、バスケットボールを通じて彼らの人生に豊かさをもたらす場なのである。

■ベンドラメ 礼生 / Leo Vendrame

1993年11月14日生まれ。福岡県筑紫野市出身。ポジションはポイントガード兼シューティングガード。筑紫野中（福岡）―延岡学園高（宮崎）―東海大―日立サンロッカーズ東京／サンロッカーズ渋谷。高校３年時には、主力として高校３冠を達成。東海大4年時にBリーグ開幕前年の日立サンロッカーズ東京（現・サンロッカーズ渋谷）にアーリーエントリー選手として入団。Bリーグの初代最優秀新人賞（2016-17シーズン）などを受賞しており、また史上2人目となるB1通算500試合出場、史上初の400試合連続出場を達成した。連続試合出場記録は今季終了時点で424試合まで継続中。日本代表として2021年東京五輪出場を果たしている。



（牧野 豊 / Yutaka Makino）



牧野 豊

1970年、東京・神田生まれ。上智大卒業後、ベースボール・マガジン社に入社。複数の専門誌に携わった後、「NBA新世紀」「スイミング・マガジン」「陸上競技マガジン」等5誌の編集長を歴任。NFLスーパーボウル、NBAファイナル、アジア大会、各競技の世界選手権のほか、2012年ロンドン、21年東京と夏季五輪2大会を現地取材。22年9月に退社し、現在はフリーランスのスポーツ専門編集者＆ライターとして活動中。