週間ランキング【約定回数 増加率】 (8月22日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,318銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <9271> 和心 東証Ｇ 81.3倍 ( 4,470) 885 ( +33.7 )
２. <168A> イタミアート 東証Ｇ 59.6倍 ( 954) 1449 ( +42.8 )
３. <2497> ＵＮＩＴＥＤ 東証Ｇ 31.4倍 ( 5,030) 691 ( +23.4 ) 生成AI関連
４. <3680> ホットリンク 東証Ｇ 19.6倍 ( 1,721) 324 ( +9.5 ) 人工知能関連
５. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 19.4倍 ( 2,100) 150 ( +23.0 )
６. <7681> レオクラン 東証Ｓ 19.3倍 ( 309) 1151 ( +12.7 )
７. <3317> フライングＧ 東証Ｓ 19.1倍 ( 134) 2853 ( +7.4 )
８. <4072> 電算システム 東証Ｐ 18.8倍 ( 3,400) 4750 ( +76.0 ) データセンター関連
９. <3853> アステリア 東証Ｐ 18.2倍 (10,132) 1645 ( +155.0 ) 仮想通貨関連
10. <4429> リックソフト 東証Ｇ 14.7倍 ( 264) 1098 ( +23.4 )
11. <6177> アップバンク 東証Ｇ 14.3倍 ( 3,784) 442 ( +333.3 ) 仮想通貨関連
12. <7112> キューブ 東証Ｇ 13.9倍 ( 292) 535 ( +9.9 )
13. <9709> ＮＣＳ＆Ａ 東証Ｓ 12.9倍 ( 540) 1433 ( +23.1 ) 人工知能関連
14. <6039> 動物高度医療 東証Ｇ 12.2倍 ( 574) 3920 ( +18.8 )
15. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 11.4倍 (12,723) 212 ( +57.0 ) 仮想通貨関連
16. <4499> スピー 東証Ｓ 10.6倍 ( 9,263) 3900 ( +96.8 ) 仮想通貨関連
17. <4575> ＣＡＮＢＡＳ 東証Ｇ 10.4倍 ( 7,181) 1399 ( +32.6 )
18. <6634> ネクスＧ 東証Ｓ 10.4倍 ( 1,330) 164 ( +20.6 ) 人工知能関連
19. <3908> コラボス 東証Ｇ 10.1倍 ( 1,568) 571 ( +69.4 ) 人工知能関連
20. <3536> アクサスＨＤ 東証Ｓ 10.0倍 ( 231) 133 ( -2.9 )
21. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ 9.5倍 ( 1,697) 110 ( +71.9 ) 人工知能関連
22. <2375> ギグワークス 東証Ｓ 9.4倍 ( 834) 257 ( +7.5 ) 人工知能関連
23. <8349> 東北銀 東証Ｓ 9.3倍 ( 772) 1429 ( +17.5 ) 地方銀行関連
24. <3807> フィスコ 東証Ｇ 8.8倍 ( 2,232) 160 ( +8.8 ) 仮想通貨関連
25. <3323> レカム 東証Ｓ 8.0倍 ( 1,212) 99 ( +19.3 )
26. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ 7.9倍 ( 8,478) 3080 ( +87.0 ) 仮想通貨関連
27. <3747> インタートレ 東証Ｓ 7.8倍 ( 2,891) 897 ( +107.6 ) 仮想通貨関連
28. <3541> 農業総研 東証Ｇ 7.7倍 ( 4,424) 677 ( +18.6 ) 農業関連
29. <3961> シルバエッグ 東証Ｇ 7.7倍 ( 216) 641 ( +1.9 ) 人工知能関連
30. <1757> 創建エース 東証Ｓ 7.3倍 ( 905) 6 ( -53.8 )
31. <7066> ピアズ 東証Ｇ 7.0倍 ( 850) 666 ( +14.6 ) 生成AI関連
32. <2837> ＧＸ中小日株 東証Ｅ 6.9倍 ( 233) 2611 ( -1.0 )
33. <9978> 文教堂ＧＨＤ 東証Ｓ 6.6倍 ( 474) 63 ( +12.5 )
34. <3775> ガイアックス 名証Ｎ 6.2倍 ( 156) 613 ( +29.3 )
35. <8143> ラピーヌ 東証Ｓ 6.2倍 ( 371) 270 ( +5.5 ) 農業関連
36. <5070> ドラフト 東証Ｇ 6.2倍 ( 327) 746 ( +11.2 )
37. <6797> 名古屋電機 東証Ｓ 6.1倍 ( 103) 1236 ( +6.3 )
38. <3845> アイフリーク 東証Ｓ 5.8倍 ( 1,990) 238 ( +57.6 )
39. <7161> じもとＨＤ 東証Ｓ 5.8倍 ( 874) 450 ( +14.5 ) 地方銀行関連
40. <4388> エーアイ 東証Ｇ 5.2倍 ( 255) 525 ( +11.9 ) 人工知能関連
41. <7603> マックハウス 東証Ｓ 5.2倍 ( 3,496) 409 ( -5.8 ) 仮想通貨関連
42. <1457> ｉＦＴＰベ 東証Ｅ 5.1倍 ( 456) 2473 ( +0.2 )
43. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ 5.1倍 ( 3,156) 992 ( +14.4 ) 生成AI関連
44. <2855> ＧＸグリ日Ｒ 東証Ｅ 4.9倍 ( 69) 1002 ( +1.3 )
45. <1431> リブワーク 東証Ｇ 4.8倍 ( 1,035) 787 ( +6.4 ) 人工知能関連
46. <3192> 白鳩 東証Ｓ 4.6倍 ( 110) 281 ( +3.3 )
47. <4284> ソルクシーズ 東証Ｓ 4.4倍 ( 489) 478 ( +12.2 ) 仮想通貨関連
48. <4075> ブレインズ 東証Ｇ 4.3倍 ( 117) 912 ( +12.5 ) 人工知能関連
49. <3089> Ｔアルファ 東証Ｓ 4.3倍 ( 90) 1021 ( +9.7 ) 半導体製造装置関連
50. <9753> ＩＸナレッジ 東証Ｓ 4.1倍 ( 391) 1546 ( +16.8 ) 人工知能関連
株探ニュース