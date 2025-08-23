　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,318銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <9271> 和心　　　　　東証Ｇ 　81.3倍 ( 4,470) 　　885　( +33.7 )　
２. <168A> イタミアート　東証Ｇ 　59.6倍 ( 　954)　　1449　( +42.8 )　
３. <2497> ＵＮＩＴＥＤ　東証Ｇ 　31.4倍 ( 5,030) 　　691　( +23.4 )　 生成AI関連
４. <3680> ホットリンク　東証Ｇ 　19.6倍 ( 1,721) 　　324　(　+9.5 )　 人工知能関連
５. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　19.4倍 ( 2,100) 　　150　( +23.0 )　
６. <7681> レオクラン　　東証Ｓ 　19.3倍 ( 　309)　　1151　( +12.7 )　
７. <3317> フライングＧ　東証Ｓ 　19.1倍 ( 　134)　　2853　(　+7.4 )　
８. <4072> 電算システム　東証Ｐ 　18.8倍 ( 3,400)　　4750　( +76.0 )　 データセンター関連
９. <3853> アステリア　　東証Ｐ 　18.2倍 (10,132)　　1645　( +155.0 )　 仮想通貨関連
10. <4429> リックソフト　東証Ｇ 　14.7倍 ( 　264)　　1098　( +23.4 )　
11. <6177> アップバンク　東証Ｇ 　14.3倍 ( 3,784) 　　442　( +333.3 )　 仮想通貨関連
12. <7112> キューブ　　　東証Ｇ 　13.9倍 ( 　292) 　　535　(　+9.9 )　
13. <9709> ＮＣＳ＆Ａ　　東証Ｓ 　12.9倍 ( 　540)　　1433　( +23.1 )　 人工知能関連
14. <6039> 動物高度医療　東証Ｇ 　12.2倍 ( 　574)　　3920　( +18.8 )　
15. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　11.4倍 (12,723) 　　212　( +57.0 )　 仮想通貨関連
16. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　10.6倍 ( 9,263)　　3900　( +96.8 )　 仮想通貨関連
17. <4575> ＣＡＮＢＡＳ　東証Ｇ 　10.4倍 ( 7,181)　　1399　( +32.6 )　
18. <6634> ネクスＧ　　　東証Ｓ 　10.4倍 ( 1,330) 　　164　( +20.6 )　 人工知能関連
19. <3908> コラボス　　　東証Ｇ 　10.1倍 ( 1,568) 　　571　( +69.4 )　 人工知能関連
20. <3536> アクサスＨＤ　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　231) 　　133　(　-2.9 )　
21. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ　　9.5倍 ( 1,697) 　　110　( +71.9 )　 人工知能関連
22. <2375> ギグワークス　東証Ｓ　　9.4倍 ( 　834) 　　257　(　+7.5 )　 人工知能関連
23. <8349> 東北銀　　　　東証Ｓ　　9.3倍 ( 　772)　　1429　( +17.5 )　 地方銀行関連
24. <3807> フィスコ　　　東証Ｇ　　8.8倍 ( 2,232) 　　160　(　+8.8 )　 仮想通貨関連
25. <3323> レカム　　　　東証Ｓ　　8.0倍 ( 1,212)　　　99　( +19.3 )　
26. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　7.9倍 ( 8,478)　　3080　( +87.0 )　 仮想通貨関連
27. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　7.8倍 ( 2,891) 　　897　( +107.6 )　 仮想通貨関連
28. <3541> 農業総研　　　東証Ｇ　　7.7倍 ( 4,424) 　　677　( +18.6 )　 農業関連
29. <3961> シルバエッグ　東証Ｇ　　7.7倍 ( 　216) 　　641　(　+1.9 )　 人工知能関連
30. <1757> 創建エース　　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　905) 　　　6　( -53.8 )　
31. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ　　7.0倍 ( 　850) 　　666　( +14.6 )　 生成AI関連
32. <2837> ＧＸ中小日株　東証Ｅ　　6.9倍 ( 　233)　　2611　(　-1.0 )　
33. <9978> 文教堂ＧＨＤ　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　474)　　　63　( +12.5 )　
34. <3775> ガイアックス　名証Ｎ　　6.2倍 ( 　156) 　　613　( +29.3 )　
35. <8143> ラピーヌ　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 　371) 　　270　(　+5.5 )　 農業関連
36. <5070> ドラフト　　　東証Ｇ　　6.2倍 ( 　327) 　　746　( +11.2 )　
37. <6797> 名古屋電機　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　103)　　1236　(　+6.3 )　
38. <3845> アイフリーク　東証Ｓ　　5.8倍 ( 1,990) 　　238　( +57.6 )　
39. <7161> じもとＨＤ　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　874) 　　450　( +14.5 )　 地方銀行関連
40. <4388> エーアイ　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　255) 　　525　( +11.9 )　 人工知能関連
41. <7603> マックハウス　東証Ｓ　　5.2倍 ( 3,496) 　　409　(　-5.8 )　 仮想通貨関連
42. <1457> ｉＦＴＰベ　　東証Ｅ　　5.1倍 ( 　456)　　2473　(　+0.2 )　
43. <7352> ＴＷＯＳＴ　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 3,156) 　　992　( +14.4 )　 生成AI関連
44. <2855> ＧＸグリ日Ｒ　東証Ｅ　　4.9倍 (　　69)　　1002　(　+1.3 )　
45. <1431> リブワーク　　東証Ｇ　　4.8倍 ( 1,035) 　　787　(　+6.4 )　 人工知能関連
46. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　110) 　　281　(　+3.3 )　
47. <4284> ソルクシーズ　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　489) 　　478　( +12.2 )　 仮想通貨関連
48. <4075> ブレインズ　　東証Ｇ　　4.3倍 ( 　117) 　　912　( +12.5 )　 人工知能関連
49. <3089> Ｔアルファ　　東証Ｓ　　4.3倍 (　　90)　　1021　(　+9.7 )　 半導体製造装置関連
50. <9753> ＩＸナレッジ　東証Ｓ　　4.1倍 ( 　391)　　1546　( +16.8 )　 人工知能関連

株探ニュース