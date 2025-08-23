TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ç¼Ö¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾ÅÝ¤·±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¡Ê22Æü¡Ë¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¾¼ÏÂÄÌ¤ê¤Ç¡¢¡Ö¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ï¶äºÂÊý¸þ¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤éÅì¤Ë¤ª¤è¤½600¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç¤¹¡£