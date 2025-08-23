

●今週の業種別騰落率ランキング



※8月22日終値の8月15日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 22 業種 値下がり： 11 業種

東証プライム：1617銘柄 値上がり：1159 銘柄 値下がり： 424 銘柄 変わらず他： 34 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 水産・農林業(0251) +4.09 極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>

２. パルプ・紙(0256) +3.51 三菱紙 <3864> 、レンゴー <3941> 、日本紙 <3863>

３. 鉱業(0252) +3.24 ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662>

４. 輸送用機器(0267) +2.72 スズキ <7269> 、大同メ <7245> 、太平洋工 <7250>

５. 鉄鋼(0262) +2.17 大平金 <5541> 、大和工 <5444> 、愛知鋼 <5482>

６. ゴム製品(0260) +2.06 藤コンポ <5121> 、ＴＯＹＯ <5105> 、住友理工 <5191>

７. 不動産業(0282) +1.99 ケイアイ不 <3465> 、スターマイカ <2975> 、地主 <3252>

８. 卸売業(0276) +1.84 三信電 <8150> 、松田産業 <7456> 、八洲電機 <3153>

９. 食料品(0254) +1.82 宝ＨＬＤ <2531> 、ファーマＦ <2929> 、雪印メグ <2270>

10. 金属製品(0264) +1.55 川田テク <3443> 、東京綱 <5981> 、洋缶ＨＤ <5901>

11. 医薬品(0258) +1.51 大幸薬品 <4574> 、あすか薬ＨＤ <4886> 、住友ファーマ <4506>

12. 石油・石炭(0259) +1.41 日本コークス <3315> 、富士石油 <5017> 、出光興産 <5019>

13. 電気・ガス(0270) +1.36 レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、グリムス <3150>

14. 倉庫・運輸(0274) +1.30 渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310> 、安田倉 <9324>

15. 陸運業(0271) +1.17 京成 <9009> 、ＮＸＨＤ <9147> 、山陽電 <9052>

16. 建設業(0253) +0.94 インフロニア <5076> 、ピーエス <1871> 、中外炉 <1964>

17. 化学(0257) +0.68 多木化 <4025> 、旭化成 <3407> 、タカラバイオ <4974>

18. 繊維製品(0255) +0.42 ユニチカ <3103> 、ニッケ <3201> 、富士紡ＨＤ <3104>

19. 小売業(0277) +0.34 マーケットＥ <3135> 、ベルーナ <9997> 、スギＨＤ <7649>

20. その他金融業(0281) +0.19 ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253> 、ＳＢＩアルヒ <7198>

21. サービス業(0283) +0.15 Ｇｕｎｏｓｙ <6047> 、オープンＧ <6572> 、ラックランド <9612>

22. 証券・商品(0279) +0.02 マネックスＧ <8698> 、東洋証券 <8614> 、水戸 <8622>

23. 精密機器(0268) 0.00 インターアク <7725> 、北里 <368A> 、日本ＭＤＭ <7600>

24. 空運業(0273) -0.15 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

25. 海運業(0272) -0.21 商船三井 <9104>

26. ガラス・土石(0261) -0.29 日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日ヒュム <5262>

27. 保険業(0280) -0.35 ライフネット <7157> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、東京海上 <8766>

28. 非鉄金属(0263) -0.68 フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、ＵＡＣＪ <5741>

29. 電気機器(0266) -1.20 ソシオネクス <6526> 、レーザーテク <6920> 、コクサイエレ <6525>

30. 情報・通信業(0275) -2.03 ＳＢＧ <9984> 、ダブスタ <3925> 、ＭＴＩ <9438>

31. 銀行業(0278) -2.26 楽天銀 <5838> 、三菱ＵＦＪ <8306> 、スルガ銀 <8358>

32. 機械(0265) -2.53 ディスコ <6146> 、ＳＭＣ <6273> 、ＴＯＷＡ <6315>

33. その他製品(0269) -2.86 任天堂 <7974> 、バンナムＨＤ <7832> 、三井松島ＨＤ <1518>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



