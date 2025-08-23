　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※8月22日終値の8月15日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,318銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <1757> 創建エース　　東証Ｓ　　-53.8 　　　6　 東証が９月１９日付での上場廃止を決定
２. <6029> アトラＧ　　　東証Ｓ　　-29.6 　　236　
３. <3077> ホリイフード　東証Ｓ　　-27.4 　　536　
４. <4584> キッズバイオ　東証Ｇ　　-21.5 　　252　
５. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　-21.3 　　226　
６. <3796> いい生活　　　東証Ｓ　　-20.9 　　526　
７. <9327> イーロジット　東証Ｓ　　-20.3 　　325　
８. <2586> フルッタ　　　東証Ｇ　　-20.1 　　279　 第１四半期営業利益１１．５倍も材料出尽くし感強まる
９. <4391> ロジザード　　東証Ｇ　　-19.5　　1239　 ２６年６月期は投資負担重く営業益１３％減の計画
10. <7359> 東京通信Ｇ　　東証Ｇ　　-17.7 　　497　 仮想通貨関連
11. <7071> アンビスＨＤ　東証Ｐ　　-17.6 　　636　 JPX日経400関連
12. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-15.6　　1012　
13. <4657> 環境管理　　　東証Ｓ　　-15.3 　　439　 ２６年６月期利益回復見込むも目先材料出尽くし
14. <9145> ビイングＨＤ　東証Ｓ　　-14.9　　3870　
15. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ　　-14.7　　1027　
16. <6444> サンデン　　　東証Ｓ　　-14.5 　　153　 電気自動車関連
17. <4594> ブライトパス　東証Ｇ　　-13.7　　　82　
18. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-13.3　　2290　
19. <290A> Ｓｙｎｓ　　　東証Ｇ　　-12.8 　　847　 防衛関連
20. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　-12.5 　　770　
21. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ　　-12.2 　　713　 半導体製造装置関連
22. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ　　-11.3　　4220　 半導体製造装置関連
23. <5595> ＱＰＳ研究所　東証Ｇ　　-11.0　　1742　 防衛関連
24. <9345> ビズメイツ　　東証Ｇ　　-10.6　　2207　
25. <2160> ジーエヌアイ　東証Ｇ　　-10.5　　2670　
26. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ　　-10.4 　　978　 人工知能関連
27. <4576> ＤＷＴＩ　　　東証Ｇ　　-10.3 　　105　
28. <7878> 光・彩　　　　東証Ｓ　　-10.2　　1316　
29. <6027> 弁護士ＣＯＭ　東証Ｇ　　-10.1　　3250　 人工知能関連
30. <6537> ＷＡＳＨハウ　東証Ｇ　　-10.0 　　451　
31. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ 　　-9.9 　14880　 鴻海とＡＩデータセンター設投で協業が報じられるも過熱感強い
32. <5258> ＴＭＮ　　　　東証Ｇ 　　-9.9 　　400　
33. <2481> タウンＮ　　　東証Ｓ 　　-9.8 　　707　
34. <5574> ＡＢＥＪＡ　　東証Ｇ 　　-9.6　　3260　 人工知能関連
35. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ 　　-9.4 　　475　 仮想通貨関連
36. <3035> ＫＴＫ　　　　東証Ｓ 　　-9.3 　　646　
37. <350A> ＤＧ　　　　　東証Ｇ 　　-9.2 　11030　
38. <3925> ダブスタ　　　東証Ｐ 　　-9.2　　1766　 人工知能関連
39. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　-9.2　　4250　 ドローン関連
40. <2767> 円谷フィＨＤ　東証Ｐ 　　-9.2　　2120　
41. <2158> フロンテオ　　東証Ｇ 　　-9.0 　　817　 人工知能関連
42. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　-8.9 　　226　
43. <5033> ヌーラボ　　　東証Ｇ 　　-8.8 　　847　 生成AI関連
44. <5248> テクノロジー　東証Ｇ 　　-8.8 　　748　 人工知能関連
45. <6146> ディスコ　　　東証Ｐ 　　-8.8 　38640　 米半導体株安受け売り圧力波及
46. <196A> ＭＦＳ　　　　東証Ｇ 　　-8.7 　　347　
47. <5597> ブルーイノベ　東証Ｇ 　　-8.7　　2516　 ドローン関連
48. <5885> ジーデップ　　東証Ｓ 　　-8.5　　3105　 人工知能関連
49. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　-8.5 　　735　
50. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　-8.4　　5430　

