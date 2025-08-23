週間ランキング【値下がり率】 (8月22日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※8月22日終値の8月15日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,318銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <1757> 創建エース 東証Ｓ -53.8 6 東証が９月１９日付での上場廃止を決定
２. <6029> アトラＧ 東証Ｓ -29.6 236
３. <3077> ホリイフード 東証Ｓ -27.4 536
４. <4584> キッズバイオ 東証Ｇ -21.5 252
５. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -21.3 226
６. <3796> いい生活 東証Ｓ -20.9 526
７. <9327> イーロジット 東証Ｓ -20.3 325
８. <2586> フルッタ 東証Ｇ -20.1 279 第１四半期営業利益１１．５倍も材料出尽くし感強まる
９. <4391> ロジザード 東証Ｇ -19.5 1239 ２６年６月期は投資負担重く営業益１３％減の計画
10. <7359> 東京通信Ｇ 東証Ｇ -17.7 497 仮想通貨関連
11. <7071> アンビスＨＤ 東証Ｐ -17.6 636 JPX日経400関連
12. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -15.6 1012
13. <4657> 環境管理 東証Ｓ -15.3 439 ２６年６月期利益回復見込むも目先材料出尽くし
14. <9145> ビイングＨＤ 東証Ｓ -14.9 3870
15. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ -14.7 1027
16. <6444> サンデン 東証Ｓ -14.5 153 電気自動車関連
17. <4594> ブライトパス 東証Ｇ -13.7 82
18. <4889> レナ 東証Ｇ -13.3 2290
19. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -12.8 847 防衛関連
20. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -12.5 770
21. <7271> 安永 東証Ｓ -12.2 713 半導体製造装置関連
22. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ -11.3 4220 半導体製造装置関連
23. <5595> ＱＰＳ研究所 東証Ｇ -11.0 1742 防衛関連
24. <9345> ビズメイツ 東証Ｇ -10.6 2207
25. <2160> ジーエヌアイ 東証Ｇ -10.5 2670
26. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -10.4 978 人工知能関連
27. <4576> ＤＷＴＩ 東証Ｇ -10.3 105
28. <7878> 光・彩 東証Ｓ -10.2 1316
29. <6027> 弁護士ＣＯＭ 東証Ｇ -10.1 3250 人工知能関連
30. <6537> ＷＡＳＨハウ 東証Ｇ -10.0 451
31. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ -9.9 14880 鴻海とＡＩデータセンター設投で協業が報じられるも過熱感強い
32. <5258> ＴＭＮ 東証Ｇ -9.9 400
33. <2481> タウンＮ 東証Ｓ -9.8 707
34. <5574> ＡＢＥＪＡ 東証Ｇ -9.6 3260 人工知能関連
35. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ -9.4 475 仮想通貨関連
36. <3035> ＫＴＫ 東証Ｓ -9.3 646
37. <350A> ＤＧ 東証Ｇ -9.2 11030
38. <3925> ダブスタ 東証Ｐ -9.2 1766 人工知能関連
39. <278A> テラドローン 東証Ｇ -9.2 4250 ドローン関連
40. <2767> 円谷フィＨＤ 東証Ｐ -9.2 2120
41. <2158> フロンテオ 東証Ｇ -9.0 817 人工知能関連
42. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ -8.9 226
43. <5033> ヌーラボ 東証Ｇ -8.8 847 生成AI関連
44. <5248> テクノロジー 東証Ｇ -8.8 748 人工知能関連
45. <6146> ディスコ 東証Ｐ -8.8 38640 米半導体株安受け売り圧力波及
46. <196A> ＭＦＳ 東証Ｇ -8.7 347
47. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ -8.7 2516 ドローン関連
48. <5885> ジーデップ 東証Ｓ -8.5 3105 人工知能関連
49. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -8.5 735
50. <3110> 日東紡 東証Ｐ -8.4 5430
