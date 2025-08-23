　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※8月22日終値の8月15日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,318銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6177> アップバンク　東証Ｇ　　　333 　　442　 企業・教育機関向けにＡＩサービス販売へ
２. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　　155　　1645　 円建てステーブルコインを国内初承認と報じられ思惑的買い入る
３. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ　　　134 　　890　
４. <7615> 京都友禅ＨＤ　東証Ｓ　　　110 　　369　
５. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　　108 　　897　 持ち分法会社がステーブルコイン案件発表
６. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　　96.8　　3900　 ステーブルコイン活用の決済実証プロジェクト開始と発表
７. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ 　　87.0　　3080　 1対10の株式分割を引き続き材料視
８. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ 　　81.7　　2081　 ドローン関連
９. <4072> 電算システム　東証Ｐ 　　76.0　　4750　 三井住友銀及びアバ・ラボとステーブルコインに関する共同検討で基本合意
10. <9241> ＦＬネット　　東証Ｇ 　　72.3　　5110　 人工知能関連
11. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ 　　71.9 　　110　 人工知能関連
12. <3908> コラボス　　　東証Ｇ 　　69.4 　　571　 人工知能関連
13. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ 　　58.9 　　874　 飲食店向けサービスがリクルートの無料ＰＯＳレジアプリと連携
14. <3845> アイフリーク　東証Ｓ 　　57.6 　　238　
15. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　57.0 　　212　 仮想通貨関連
16. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ 　　56.1　　8180　 ＡＩデータセンターや暗号資産分野に経営資源振り向け
17. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ 　　53.9　　2034　 幻冬舎とＷｅｂ３領域で業務提携
18. <9159> ＷＴＯＫＹＯ　東証Ｇ 　　49.7　　2845　 定款に『暗号資産の投資・運用』を追加へ
19. <168A> イタミアート　東証Ｇ 　　42.8　　1449　
20. <8783> ＧＦＡ　　　　東証Ｓ 　　40.4 　　365　 次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉアプリ『ＷＯＷＯＯ』Ａｎｄｒｏｉｄ版をリリース
21. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ 　　40.3　　　87　 楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約締結
22. <7571> ヤマノＨＤ　　東証Ｓ 　　38.6 　　183　 新セグメント体制とM&Aで成長基盤強化
23. <3727> アプリックス　東証Ｇ 　　37.4 　　202　
24. <1777> 川崎設備　　　名証Ｍ 　　36.4　　2744　 下水道関連
25. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ 　　34.5　　1266　 ４～６月期純利益の高進捗を評価
26. <9271> 和心　　　　　東証Ｇ 　　33.7 　　885　 インバウンドＭＤ事業好調で２５年１２月期利益予想を上方修正
27. <4575> ＣＡＮＢＡＳ　東証Ｇ 　　32.6　　1399　
28. <2531> 宝ＨＬＤ　　　東証Ｐ 　　31.8　　1806　 バリューアクトが９．８４％株式取得
29. <3814> アルファクス　東証Ｇ 　　29.6 　　184　
30. <3985> テモナ　　　　東証Ｓ 　　29.5 　　351　 子会社が暗号資産マイニングマシンなどのサブスククレジット開始
31. <3775> ガイアックス　名証Ｎ 　　29.3 　　613　
32. <2998> クリアル　　　東証Ｇ 　　28.6　　7150　 連結業績予想において概ね計画通りに進捗
33. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ 　　28.1 　　155　 データセンター関連
34. <7814> 日本創発Ｇ　　東証Ｓ 　　27.1 　　948　 特別配当の実施を好感
35. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　25.8　　1199　
36. <6022> 赤阪鉄　　　　東証Ｓ 　　25.5　　3700　
37. <3683> サイバーリン　東証Ｓ 　　25.4　　1772　 人工知能関連
38. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　　24.5 　　193　
39. <7060> ギークス　　　東証Ｓ 　　24.1 　　679　
40. <9726> ＫＮＴＣＴ　　東証Ｓ 　　24.1　　1498　 円高メリット関連
41. <2497> ＵＮＩＴＥＤ　東証Ｇ 　　23.4 　　691　 中小型IT事業特化型の事業継承M＆Aを手掛けるFUNDiTに出資
42. <4429> リックソフト　東証Ｇ 　　23.4　　1098　
43. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ 　　23.3 　　386　 営業収益は着実に改善
44. <9709> ＮＣＳ＆Ａ　　東証Ｓ 　　23.1　　1433　 上限８．６５％の自社株買いの実施を評価
45. <6969> 松尾電　　　　東証Ｓ 　　23.0　　1079　 電気自動車関連
46. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　　23.0 　　150　
47. <4222> 児玉化　　　　東証Ｓ 　　22.0 　　881　
48. <7565> 万世電機　　　東証Ｓ 　　21.7　　6030　 半導体関連
49. <4059> まぐまぐ　　　東証Ｓ 　　21.3 　　700　
50. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　　21.2　　1792　 東証が信用取引に関する臨時措置を解除

