

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※8月22日終値の8月15日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,318銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <6177> アップバンク 東証Ｇ 333 442 企業・教育機関向けにＡＩサービス販売へ

２. <3853> アステリア 東証Ｐ 155 1645 円建てステーブルコインを国内初承認と報じられ思惑的買い入る

３. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ 134 890

４. <7615> 京都友禅ＨＤ 東証Ｓ 110 369

５. <3747> インタートレ 東証Ｓ 108 897 持ち分法会社がステーブルコイン案件発表

６. <4499> スピー 東証Ｓ 96.8 3900 ステーブルコイン活用の決済実証プロジェクト開始と発表

７. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ 87.0 3080 1対10の株式分割を引き続き材料視

８. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 81.7 2081 ドローン関連

９. <4072> 電算システム 東証Ｐ 76.0 4750 三井住友銀及びアバ・ラボとステーブルコインに関する共同検討で基本合意

10. <9241> ＦＬネット 東証Ｇ 72.3 5110 人工知能関連

11. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ 71.9 110 人工知能関連

12. <3908> コラボス 東証Ｇ 69.4 571 人工知能関連

13. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ 58.9 874 飲食店向けサービスがリクルートの無料ＰＯＳレジアプリと連携

14. <3845> アイフリーク 東証Ｓ 57.6 238

15. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 57.0 212 仮想通貨関連

16. <2334> イオレ 東証Ｇ 56.1 8180 ＡＩデータセンターや暗号資産分野に経営資源振り向け

17. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ 53.9 2034 幻冬舎とＷｅｂ３領域で業務提携

18. <9159> ＷＴＯＫＹＯ 東証Ｇ 49.7 2845 定款に『暗号資産の投資・運用』を追加へ

19. <168A> イタミアート 東証Ｇ 42.8 1449

20. <8783> ＧＦＡ 東証Ｓ 40.4 365 次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉアプリ『ＷＯＷＯＯ』Ａｎｄｒｏｉｄ版をリリース

21. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 40.3 87 楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約締結

22. <7571> ヤマノＨＤ 東証Ｓ 38.6 183 新セグメント体制とM&Aで成長基盤強化

23. <3727> アプリックス 東証Ｇ 37.4 202

24. <1777> 川崎設備 名証Ｍ 36.4 2744 下水道関連

25. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 34.5 1266 ４～６月期純利益の高進捗を評価

26. <9271> 和心 東証Ｇ 33.7 885 インバウンドＭＤ事業好調で２５年１２月期利益予想を上方修正

27. <4575> ＣＡＮＢＡＳ 東証Ｇ 32.6 1399

28. <2531> 宝ＨＬＤ 東証Ｐ 31.8 1806 バリューアクトが９．８４％株式取得

29. <3814> アルファクス 東証Ｇ 29.6 184

30. <3985> テモナ 東証Ｓ 29.5 351 子会社が暗号資産マイニングマシンなどのサブスククレジット開始

31. <3775> ガイアックス 名証Ｎ 29.3 613

32. <2998> クリアル 東証Ｇ 28.6 7150 連結業績予想において概ね計画通りに進捗

33. <2743> ピクセル 東証Ｓ 28.1 155 データセンター関連

34. <7814> 日本創発Ｇ 東証Ｓ 27.1 948 特別配当の実施を好感

35. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 25.8 1199

36. <6022> 赤阪鉄 東証Ｓ 25.5 3700

37. <3683> サイバーリン 東証Ｓ 25.4 1772 人工知能関連

38. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 24.5 193

39. <7060> ギークス 東証Ｓ 24.1 679

40. <9726> ＫＮＴＣＴ 東証Ｓ 24.1 1498 円高メリット関連

41. <2497> ＵＮＩＴＥＤ 東証Ｇ 23.4 691 中小型IT事業特化型の事業継承M＆Aを手掛けるFUNDiTに出資

42. <4429> リックソフト 東証Ｇ 23.4 1098

43. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ 23.3 386 営業収益は着実に改善

44. <9709> ＮＣＳ＆Ａ 東証Ｓ 23.1 1433 上限８．６５％の自社株買いの実施を評価

45. <6969> 松尾電 東証Ｓ 23.0 1079 電気自動車関連

46. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 23.0 150

47. <4222> 児玉化 東証Ｓ 22.0 881

48. <7565> 万世電機 東証Ｓ 21.7 6030 半導体関連

49. <4059> まぐまぐ 東証Ｓ 21.3 700

50. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 21.2 1792 東証が信用取引に関する臨時措置を解除



株探ニュース

