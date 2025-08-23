¥Õ¥¥Ï¥é½÷À¤È¤ÎŽ¢»ö¼Âº§Ž£²ò¾Ã¤ÏÅ¥¾Â¤Ë¡ÄŽ¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤À¤È»×¤Ã¤¿Ž£ÃËÀ¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤Î³Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ø¥ë¥Ý ½ÏÇ¯Î¥º§¡¡¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤ÎÀµÇ°¾ì¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤«¤é»ö¼Âº§¤Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢°ìÀÚ¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤¬½ª¤ï¤ë¡×
2013Ç¯¤Î12·î¡£Åö»þ50Âå¤Î¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎATM¤Ç80Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢²òÊü´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¶â¤ÎÁ÷¤êÀè¤Ï¡¢Ìó13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¶µ°÷¤Î½÷À¡£»ö¼Âº§¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ò·è¶â¤ÎºÇ¸å¤ÎÊ¬¤ò¡¢Ê§¤¤½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î½÷À¤È¤Ï1990Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾¡¢¤È¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£½÷À¤Î¸¦µæÊ¬Ìî¤È¡¢¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î»Å»ö¤ÎÎÎ°è¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¸òºÝ¤Ë¡£3Ç¯¤Û¤É¤·¤Æ¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î¼Ú²È¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¡£
½÷À¤Ï¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÃËÀ¤âÆ±°Õ¤·¤¿¡£Ç¯²ì¾õ¤òÏ¢Ì¾¤Ç½Ð¤·¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¾®¤µ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Á³¤È¡×»ö¼Âº§¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£Æ±µï¤«¤é13Ç¯¤Ç¡Ö¤â¤¦°ì½ï¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Åö»þ¡¢½÷ÀÂ¦¤Ë·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢²ÈÄÂ¤ä¿©Èñ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃËÀ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±µï¤«¤é3Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ä¤È¡¢½÷À¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ´õË¾¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½¢¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤é¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£
Çº¤ß¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¤Î¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Ê¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¿²È»ö¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë²È¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶µ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×
¾¯¤·¤º¤Äµ¤¤¬¤á¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿ÃËÀ¤¬»ö¼Âº§¤Î²ò¾Ã¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤ÏÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ì½ï¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£Æ±µï¤«¤éÌó13Ç¯¤È¤Ê¤ë2012Ç¯¤Î½é¤á¡¢ÃËÀ¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÄ´Ää¤ò¿½¤·¤¿¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ½÷À¤ò»Ä¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö»ö¼Âº§¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ä´Ää¤Ç¤ÎÃËÀ¤ÎË¾¤ß¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï¡ÖÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ë¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤Èµñ¤ó¤À¡£°¦¾ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½»¤à¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤¬ÌÜÅª¤Î¤è¤¦¤ËÃËÀ¤Ë¤Ï»×¤¨¤¿¡£Ä´Ää¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¿¹ÔÀþ¤ÎÄ´Ää¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
Ë¡Î§º§¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ê¤ÉÌ±Ë¡¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÎ¥º§¸¶°ø¡×¤¬Áê¼ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤âÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¬Äê¤Ï¡¢»ö¼Âº§²ò¾Ã¤ÎºÝ¤Ç¤â¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´·Îã¤À¡£
½÷À¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥¥Ï¥é¡ÊÉÔµ¡·ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡Ê¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÎ¥º§¸¶°ø¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¼¸ÀÕ(¤·¤Ã¤»¤)¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤Î³µÇ°¤â¤¢¤Þ¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä´Ää³«»Ï¤«¤é4¥«·î¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡£Æó¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Ú²È¤Î·ÀÌó¹¹¿·´ü¸Â¤¬3¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ÀÌó¼Ô¤ÏÃËÀ¡£¡Ö¤³¤Î²È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç½»¤à¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¤ë¡£¼¡¤Î·ÀÌó¤Ï¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¡×¤È½÷À¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
Ë¡Î§º§¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÎ©¾ì¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¼å¤¤¾ì¹ç¡¢²È¤Ë½»¤á¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö°°Õ¤Î°ä´þ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤ÆÉ×¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬»ö¼Âº§¤Ê¤é¡¢Æ±µï²ò¾Ã¤Î»þÅÀ¤ÇÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ÏË¡Î§º§¤è¤êÄã¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢½÷À¤¬µïºÂ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔË¡Àêµò¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¯¹Å¼êÃÊ¤Î¤è¤¦¤Çµ¤¤¬°ú¤±¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£
·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¶âÁ¬¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤·¤ÆÍ×µá¤µ¤ì¤¿¹â³Û¶â
ºâ»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤â¡¢»ö¼Âº§¤ÈË¡Î§º§¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±µïÃæ¤ËÃÛ¤¤¤¿Æó¿Í¤Î»ñ»º¤òÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤À¡£
Æó¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤òÊÌ¡¹¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ñ»º¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÃËÀ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë°ìÊý¡¢½÷À¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÇµëÍ¿¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ºâ»º¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÃËÀ¤Ë¤Ï»×¤¨¤¿¡£
¤À¤¬½÷À¤ÏÄ´Ää¤ÇÆÈ¼«¤Î»î»»¤ò¼¨¤·¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤·¤Æ1ÀéËü±ßÄ¶¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿ô¥«·î¤ÎÄ´Ää¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Â¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢700Ëü±ßÄ¶¤ò²ò·è¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤°ìÀÚ¤ÎºÄÌ³¡¦ºÄ¸¢¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¡¢Ä´Ää¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö»ö¼Âº§¤Ï¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë´Ø·¸²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ìÏ«¤ÏË¡Î§º§¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤³¤¦¤â»×¤¦¡£
¡Ö»ö¼Âº§¤È¤Ï¤¤¤¨É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Ë¡Î§º§¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëºâ»ºÊ¬³ä¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£»ö¼Âº§¤ÈË¡Î§º§¤Î´Ø·¸²ò¾Ã¤Ë¤ª¤±¤ë°ã¤¤
Î¥º§ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃæÎ¤ÈÞº»»ÒÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË½÷¤¬Ä´Ää¤Î¾ì¤Ç¡Ö»ö¼Âº§¡ÊÆâ±ï´Ø·¸¡Ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡¤ª¸ß¤¤¤Ëº§°ù¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¢ÄÌ¾ï¤Î·ëº§¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ö¼Âº§¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖË¡Î§º§¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëºâ»ºÊ¬Í¿¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¡£
ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºâ»º¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤ÏË¡Î§º§¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤¦¤ë¡£ÉÔÄç¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ëÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§º§¤ÈÆ±¤¸Áê¾ì¤Ç¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
°ã¤¤¤â¤¢¤ë¡£¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢º§°ùÈñÍÑ¡Êº§Èñ¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤À¡£
Ë¡Î§º§¤ÎÉ×ºÊ¤¬ÊÌµï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ËÀ¸³èÈñ¡Êº§°ùÈñÍÑ¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡£°ìÊý¡¢»ö¼Âº§¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤âº§°ùÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡×¡£ÊÌµï¤ò»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø·¸¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
¢£¡ÖÆâ±ï¤ÎÉÔÅöÇË´þ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï
´Ø·¸²ò¾Ã¤ò¤á¤°¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤â°ã¤¦¡£»ö¼Âº§¤Ç¤Ï¡¢°ìÊý¤¬²ò¾Ã¤òµá¤á¤ÆÄ´Ää¤ÇÁè¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤Ë²È¤ò½Ð¤ÆÊÌµï¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à¤«¤é¤À¡£
¤¿¤À¡¢²È¤ò½Ð¤ëÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆâ±ï¤ÎÉÔÅöÇË´þ¡×¤È¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÂÂß¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¦¤¬²È¤ËµïºÂ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤ÏÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖË¡Î§º§¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²ò·è¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¡¢·ÀÌó´ü¸Â¤Ê¤É¤ò¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÂàµî¤òÂ¥¤¹¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¼êÃÊ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ë