右足首を痛め、負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのトミー・エドマン内野手（30）が22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に応じ、患部の状態に言及した。

エドマンは今月3日（同4日）のレイズ戦で5回に中前打を放った際、一塁ベースを右足で踏んだ後、右足首を痛め負傷交代。翌4日にIL入り。5月にも痛めていた古傷を再負傷した。

回復について「これまでのステップはすべて順調に進んできています。前回よりも慎重に進めていて、組織をさらに悪化させないようにしています」と復帰に向けて5月よりも慎重にリハビリを進めていると語った。

その上で「でも今のところ問題はなく、フィールドで想定されるあらゆる野球の動きを実際にこなしてみることが必要。それを一つずつチェックしてからプレーに戻るつもりです」と100％の状態で戻るために様々な動きをテストしていくとした。

5月にIL入りした際はロバーツ監督が内野よりも外野守備の方が足首に負担が大きいと指摘していたが、その理由として「要素はいくつかあります。外野では走る総量が多く、ゲーム中にトップスピードで走ることも増えます。そして一歩目で一気に加速しなければならないことも多い」と説明。続けて「内野だと横方向の動きが中心で、最高速度に達するというより加速の要素が大きいんです。外野ではトップスピードに出る場面が多いので、その違いが影響しています。とはいえ、センターを守れるようにすることが計画ですし、復帰前にその部分を必ず確認します」と語り、中堅守備を完璧にこなせるよう復帰までにチェックを進めるとした。

復帰時期に関しては「正確な日付を言うのは難しいですが、これまで計画通りに進んでいます。まだいくつかのステップを踏む必要はありますが、目標は9月初めのどこかです」と9月上旬に実戦復帰したいとプランを語った。

そして「前回よりも慎重に進めているのは確かです。足首のリハビリは前からやっていましたが、今回はさらに徹底的に取り組んでいます。そして大きな違いは、最初の1週間ほどを完全に回復に充てたことです。組織をしっかり治癒させ、炎症が収まる時間を与えてから、強化トレーニングや野球の動きに移ったのが効果的でした」と痛みや腫れ、炎症が引くまで1週間、きちんと回復期間を設けたことが奏功したと話した。