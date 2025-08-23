バレーボール男子日本代表の石川祐希選手や郄橋藍選手らが都内でのトークショーでメンタルのテーマについて語りました。

ASICS社が主催するイベントが22日に都内で開催。未来のトッププレイヤーを目指す高校生（約25名）も参加しました。

“ポジティブ”について聞かれた郄橋選手は、「メンタルは気持ち。いかに前向きに考えられるか。何でも経験だと思っていて、失敗も成功もどちらも自分にとってすごくいい経験になるとの考え方をしていけば、間違いなく沈むこともない。次また乗り越えていこうという考え方になる。常に自分のためになるということを常に意識として置くことが重要だと思っています」と語りました。また「失敗だろうが、失敗はないと思っているので、すべて経験になると思ってやることが大事」と力説しました。

またサーブが武器の甲斐優斗選手は「自分自身、失敗というか壁っていうのを楽しんでいる。そういうのがないと、逆に全部何でもできたらおもしろくない。自分の成長のための経験ってことでポジティブにとらえられるといいのかな」と続けます。さらに「試合のときは自分がヒーローになってやろう。常にワクワクしてベンチでアップしている」と笑顔で明かしました。

日の丸を背負い日々重圧と戦う選手たち。キャプテンの石川選手は「緊張はいいものだと思っている。ああ緊張しているな、いい感じだなととらえている」としつつ、「試合に臨む前の1つのスイッチのような捉え方をしている」と説明。また「甲斐選手が一番緊張していなさそう」と印象を話します。

リベロの小川智大選手は「甲斐がこんだけポジティブだと驚いた」と突っ込む様子もありました。