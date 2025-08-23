「blow one’s mind」の意味は？洋楽でも頻繁に登場するイディオム！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「blow one’s mind」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「圧倒する」でした！
この表現は、刺激を受け驚いたり、心が揺さぶられ、圧倒されることを指します。
Dua LipaやToni Basilの曲でもこのイディオムが使われているのでチェックしてみて。
「Your speech just blew my mind. I’ve never thought of it that way before.」
（あなたのスピーチには驚かされたよ。今までそんなふうに考えたことがなかった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部