「blow one’s mind」の意味は？洋楽でも頻繁に登場するイディオム！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「圧倒する」でした！

この表現は、刺激を受け驚いたり、心が揺さぶられ、圧倒されることを指します。

Dua LipaやToni Basilの曲でもこのイディオムが使われているのでチェックしてみて。

「Your speech just blew my mind. I’ve never thought of it that way before.」

（あなたのスピーチには驚かされたよ。今までそんなふうに考えたことがなかった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。