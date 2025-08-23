『バレリーナ：The World of John Wick』新たな“復讐の女神”が誕生するまで 来日インタビュー
『ジョン・ウィック』の世界に、新たな“復讐の女神”が降臨する――。シリーズ最新作にして、初の女性暗殺者の過酷な戦いと成長を描く映画『バレリーナ：The World of John Wick』。時系列としては第3作『ジョン・ウィック：パラベラム』（2019年）とクロスオーバーしながら展開し、主演はアナ・デ・アルマス。そして、キアヌ・リーブスもジョン・ウィックとして5作目の登場となる。
【動画】ジャパンプレミアのレッドカーペットでインタビュー
幼い頃に父親を殺された復讐を胸に、ジョン・ウィックの古巣でもある暗殺者養成組織、ルスカ・ロマで12年間にも及ぶ過酷な訓練を経て、殺し屋となったイヴの物語。シリーズの世界観を継承しつつ、まったく新しいアクションの扉を開いた本作について、レン・ワイズマン監督と主演アナ・デ・アルマスに話を聞いた。
■“ジョン・ウィック”のDNA――引き継ぎながら、独自の旅へ
――本作には『ジョン・ウィック』シリーズらしい世界観の親しみやすさがありつつ、新鮮な印象も受けました。監督にとって、本作を構築するうえで何が重要でしたか？
【レン・ワイズマン監督】私にとって一番大切だったのは、『ジョン・ウィック』が築き上げてきたトーンをしっかり保つことでした。その独特で巧妙なトーンがあれば、私たちは大胆に一歩踏み出し、まったく新しい冒険の旅を描けると信じていました。私は常に“ファン目線”で物事を考えます。観客が何を求めているのか、逆にがっかりすることは何か。考えすぎて迷走しないように、バランスも大事にしました。
■テレビのリモコンから火炎放射器まで──アナが語るイヴの“武器”
――イヴは銃だけでなく、スケート靴や消火ホース、テレビのリモコン、火炎放射器まで、多彩な道具を駆使して戦います。好きな武器は？
【アナ・デ・アルマス】どれも好きですが……まず、私たちが避けたかったのは、イヴを「女性版ジョン・ウィック」にすることでした。イヴは大柄な男性のようなフィジカルを持っているわけではありません。だからこそ、自分なりのやり方で、生き延びるためのサバイバル術を編み出さないといけないんです。このキャラクターの“クリエイティビティ”、創造的な発想というんでしょうか、そこがすごく気に入っています。自分の目的のために、限られた手段や周囲にあるものを全部使っていく。その姿がすごく魅力的だと思ったんです。テレビのリモコンやアイススケート靴など、彼女は何でも武器に変えてしまう。常に相手の三手先を読んで動いていて、まるで、追い詰められた獣のよう。必死に生き抜こうと、本能で闘っているような感じが本当に面白くて、すごく好きでした。
もちろん、大変なこともたくさんあって。火炎放射器は思っていたより重かったですし、大きなライフルを何本も使いました。フライパンで相手をバンバン叩くのはすごく楽しかったし、女同士で大量のお皿を投げつけ合うシーンはユーモアがあって最高でした。そして何より、彼女は“痛み”を“闘う力”に変えているんですよね。だから止められない。アンストッパブルなんです。
■“ただのカメオ出演”にはしたくなかった──キアヌ・リーブスの存在
――キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィックも登場しますが、その扱いについて意識したことは？
【ワイズマン監督】ジョン・ウィックの登場を“ただのカメオ出演”にしたくなかった、ということです。キアヌがちょっと顔を出すだけのように見えてしまうのは避けたかった。もし彼がそこにいるのなら、それには必ず意味や目的があるべきだと思っていました。逆に、予告編などで「もしかしてカメオ出演なのかな？」と観客に思わせるのは面白いアイデアだと思いました。そういう“遊び心”も好きなんです。でも実際に本編を観ると違うことがわかる。ジョン・ウィックがそこにいるのは理由があって、物語が一巡したことを示しているんです。このシリーズの誠実さやテーマ性は、まさにキアヌ自身から来ている。だからこそ、最初からその計画で進めていたんです。
■血と汗で育てられたバレリーナ──規律が暗殺者をつくる
――印象的だったのが、アンジェリカ・ヒューストン演じる“ディレクター”がバレリーナとしてアナを鍛える場面。何度も片足立ちで回転しては倒れ、血に染まったトウシューズが痛々しくて…。
【ワイズマン監督】そのシーンで見せたかったのは、バレエと暗殺者になることの“関係性”なんです。どちらにも、厳しいトレーニングと鍛錬が必要ですよね。私たちはそこに共通点を見出して、あのシーンを描きました。とても残酷で、痛みに耐えながら踊っているような状況。でも、ディレクターが「もう終わり？」と尋ねると、イヴは「まだです」と答えるんです。そのやりとりを見せたかったんですよ。つまり、ディレクターは“どこまでやる覚悟があるのか”を見ていて、イヴがそれに応える瞬間が描かれています。バレエのトレーニングと暗殺者になるための訓練が、本質的には似ている。一見、まったく別物に思えるかもしれないけれど、「極限まで自分を追い込む訓練」という意味では、同じなんです。あのシーンはその象徴でもあります。
【アナ】それにあの場所は、学校でもあるわけです。常に生徒のメンタルの強さ、意志の強さが試されている。イヴとディレクターの関係性も、すごく個人的で、ディレクターはイヴを限界まで追い込もうとしているんです。そして、あのシーンで伝えたかったのは――“暗殺者になる”というのは、イヴ自身の選択だということです。彼女の友人は同じ道を選ぼうとしたけれど、必要な資質を持っていなかった。だから離脱する。でもイヴは違った。彼女の中には、燃えるような強い意志がある。それがはっきりと示される場面でもあります。
バレエだけでなく、柔道をはじめとする格闘技、銃の扱い……とにかくノンストップで、あらゆる訓練が続いていく。その過酷さも印象的ですよね。本当にそこにいたいという強い想いがなければ、絶対に耐えられない世界なんです。それを観客にも感じてもらうことが大切でした。私もあざだらけになりながら撮影を頑張りました。毎日、監督にあざの写真を送ってたんです（笑）。「今日の成果、見てよ！」って。写真集ができるぐらい撮って送りました。
――実際に画面からも痛みや緊張感がひしひしと伝わってきました。
【アナ】ええ、本当にあった痛みです（笑）。それでも楽しかったし、限界突破の発見もたくさんありました。
■映画とともに“成長”してきた──アナ・デ・アルマスの軌跡
アナ・デ・アルマスはキューバで女優としてのキャリアをスタートし、スペインを経てハリウッドへ。転機となったのは、キアヌ・リーブスと共演した『ノック・ノック』（2015年）。その後は『ブレードランナー 2049』（17年）や『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』（19年）などの話題作への出演が続き、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（21年）ではボンドガールとして圧倒的な存在感を見せた。
――本作にアナをキャスティングできたことは、まさに映画の神様の采配だったのではないでしょうか？
【ワイズマン監督】アナを起用できたのは本当に幸運でした。今回、“復讐”というテーマを、これまでとは違った“感情のアクション”として描きたかった。アナはまさにそれを体現してくれたんです。彼女の動き、スタイル、訓練の過程……すべてがイヴというキャラクターに命を吹き込んでくれました。
【アナ】私にとっては、ただただ楽しかったです。キャラクターのスタイルを見つけ、自分の限界を知り、それを超えていく。その過程すべてが学びであり、喜びでした。
――『バレリーナ：The World of John Wick』は、観る者に新たな“ジョン・ウィック・ユニバース”の可能性を提示しながら、ひとりの女性暗殺者の痛みと美しさを見事に描き出す。アクションファンだけでなく、キャラクターの内面にひかれる観客にとっても、見逃せない一作だ。
