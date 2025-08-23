¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó Âè106ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¿ó¡¢¥á¥¤¥³¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë ¤Î¤Ö¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸ý»ß¤á¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/23¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè106ÏÃ¤¬¡¢8·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢É×ÉØÌò¤ÇÌ©Ãå
Ä«¥É¥éÂè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥â¥Ç¥ë¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿ÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¸å¤Ë¤Î¤Ö¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ëÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òÇÛ¤ëÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î³¨¤¬Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ºÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î³¨¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¿ó¤òÎå¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¿¿ó¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Î¤Ö¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸ý»ß¤á¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é1¤«·î¸å¤Î¤Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥³¤«¤é¿ó¤Ë¸ý»ß¤á¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ö¡£¤½¤³¤Ë¿ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
