『鬼滅の刃』の猗窩座を演じてほしい俳優ランキング！ 「横浜流星」を大きく上回る1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし実写化するとしたら『鬼滅の刃』の上弦の参・猗窩座（あかざ）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
武器を使わず、圧倒的な戦闘力を誇る武闘派・上弦の参、猗窩座。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』では炎柱・煉獄杏寿郎との壮絶な戦いを繰り広げ、現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、彼の人間時代の“つまらない話”が明かされます。
2位は横浜流星さん。6月6日公開の大ヒット映画『国宝』では、吉沢亮さん演じる主人公・喜久雄のライバルである歌舞伎界の名門の御曹司・大垣俊介を演じ、美しい所作や内面の葛藤を繊細に表現し、観客を惹きつけています。また、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、好奇心旺盛な主人公・蔦屋重三郎を生き生きと演じ、主演として存在感を放っています。
さらに、ボクサー役を演じた映画『春に散る』や逃亡犯を演じた『正体』など、極真空手で培った高い身体能力を生かし、迫真のアクションシーンもこなしています。
回答者からは、「身体能力が高く、アクションもこなせるうえ、内に秘めた熱さや葛藤を演技で表現できる俳優。猗窩座の哀しみや狂気を丁寧に演じられると思います」（60代男性／福岡県）、「体術を使いこなすイメージが合うのと、人間時代のエピソードもうまく表現してくれそう」（20代女性／東京都）、「強さに対しての探求心や人間時代を思い出しての感情の表現をうまく演じてくれると感じます」（40代女性／香川県）、「残忍さと哀しさを併せ持つ感じがするから」（20代女性／東京都）などの声がありました。
1位は、菅田将暉さん。映画『ミステリと言う勿れ』『銀魂』『帝一の國』など人気漫画の実写化作品にも数多く出演し、純粋なラブストーリーからコメディー、ミステリーまで幅広いジャンルの作品で振り幅の広い演技を披露しています。
以前出演した「au三太郎」のCMでは、“鬼ちゃん”として登場。短髪に角、気さくで明るいキャラが大ウケし、CMでもおなじみの存在になりました。さらに、佐藤健さん主演のNetflixシリーズ『グラスハート』では、カリスマバンドのボーカル役として、奇抜なファッションや音楽性で圧倒的な存在感を発揮しています。
回答者からは、「男性らしさやまっすぐさが似ていると感じる」（20代女性／東京都）、「猗窩座の時の無邪気さと狛治の時の優しさ、穏やかさ、激情などをうまく演じられそうだから」（30代女性／兵庫県）、「フォルムも似てるし、過去の性格も鬼になってから笑いながら戦う様子もぴったりだと思ったから」（20代女性／福岡県）、「永遠に戦い続けよう！！ が似合うと思う！」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
