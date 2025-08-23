本当に40歳・1児のママ？韓国女優が“超深Vネック”の大胆スイムウェア公開、圧巻の美貌で視線強奪【PHOTO】

ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』などで知られる韓国女優ソ・ヒョリムが、大胆なスイムウェア姿を公開して話題だ。

【写真】韓国女優の大胆スイムウェア

ソ・ヒョリムは最近、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ヤシの木の並ぶリゾート地で休日を過ごすソ・ヒョリムの姿が写っている。

何より目が行くのはその服装で、中央部分が大きく開いたVネックのスイムウェアを堂々と着用。40歳とは思えないボリューム感際立つスタイルの良さ、さらにはスラリと引き締まった美脚を惜しげもなく披露し、多くのファンを釘付けにさせていた。

（写真＝ソ・ヒョリムInstagram）

なお、ソ・ヒョリムは、大御所女優キム・スミさんの息子で韓国料理ブランド「ナパルコッF＆B」の代表であるチョン・ミョンホさんと2019年12月に結婚。2020年6月に娘を出産してた。キム・スミさんは2024年10月、高血糖ショックで亡くなっている。

◇ソ・ヒョリム プロフィール

1985年1月6日生まれ。2007年に女優デビューし、数多くのドラマに出演している。特に『トキメキ☆成均館スキャンダル』（2010年）、日本ドラマ『愛なんていらねえよ、夏』のリメイク『あの冬、風が吹く』（2013年）などに出演したことで知られる。2019年12月に、9歳年上で韓国料理ブランド「ナパルコッF＆B」のチョン・ミョンホ代表と結婚し、2020年6月に娘を出産した。