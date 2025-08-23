「Gotten used to SHOHEI」

「実は私も順番を待って、並ばなければなりませんでした」

かつて「いつも大谷の真横にいる美女」として名を馳せた、エンゼルス担当レポーターのエリカ・ウェストンさんの久々の言葉だった。

【写真を見る】かつて「大谷の真横にいる美女」として名を馳せた名物レポーター、エリカ嬢との懐かしいショット

インターリーグ（ア・リーグとナ・リーグの交流戦）で、ドジャース・大谷翔平（31）が古巣・エンゼルスと対戦したのは、現地時間8月11日からの3連戦だった。その会場がかつて通い慣れたエンゼル・スタジアムということで、地元カリフォルニア州のメディアが大集結したのだ。

「同カードの試合中継を行った地元放送局『FanDuel Sports Network WEST』が、10分ほどの試合前特番を組んでいました。カード初戦の11日、ショウヘイとエリカ嬢の再会という番組予告もされていたものの、開口一番のセリフが『順番待ち』でした。再会はできたみたいですが、大谷に挨拶しようとしたエンゼルス関係者や記者、カメラマンがほかにもたくさんいて、昔話をする余裕は全くなく、エリカ嬢からは残念がるコメントしか聞かれませんでした」（米国人ライター）

挨拶の順番待ちとは、まるで大物俳優の楽屋前のようである。

全米の話題を一身に……

12日はエンゼルスが大谷の放った打球から「トリプルプレー」を成立させるスーパーシーンも見られた。大谷のライナー球を捕球し、二塁ベースを踏んで一塁に送球した遊撃手のザック・ネト（24）は「偶然ではない。監督（レイ・モンゴメリー代行＝56）の指示で守備位置を代えていたんだ」と試合後のインタビューで話していたが、米メディアが振るのは大谷のことばかり。“空気”を察したネトが「三重殺で怒らせちゃったかな。その後に出た彼のホームランは凄かったね」と答えると、ようやく取材陣も引き上げて行った。

エリカ嬢との再会を果たした時点で、大谷のOPS（長打率＋出塁率）は1.013。「1.0」を超えているのは、大谷とヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）だけだ。投手復活も果たし、米国の野球報道の中心が大谷になるのは分からなくもないが、こんな言葉も囁かれるようになった。

「Gotten used to SHOHEI」

大谷は活躍して当然、その光景にも見慣れてきたという意味だ。

大谷以外の注目株は？

大谷中心の報道はエンゼル・スタジアムだけではない。エンゼルス戦の前々カードであるカージナルスとの3連戦中のこと。メジャーリーグ専門放送局「MLB Network」は80年代のスター選手だったハロルド・レイノルズ氏（64）と通算152勝を挙げたジェイク・ピービー氏（44）をゲストに招き、野球談義に花を咲かせた。

「カージナルスとの3連戦では投手・大谷が先発登板もしているので、その話題は避けられませんでした」（現地記者）

内野手だったレイノルズ氏が登場した後も、長打を放った大谷のタフネスさを語れば、投手出身のピービー氏は「前日に打者出場した疲れを全く感じさせない投球だった」と絶賛した。司会者は「カージナルスが勝った日にドジャースの大谷の話をするなんて」と笑いを誘ってひと呼吸を置いたが、カメラに向かってこう訴えた。

「Gotten used to SHOHEI？ ファンとしての情熱を再び燃やす必要がある。私たちが目撃しているのは3連戦を戦った全選手のなかでもっとも才能のある男なのだから」

レイノルズ氏も「今、二度と見られないものを見ているんだ」と続けた。

ビジターゲームでも、勝敗に関係なく、野球ニュースの主役は大谷。主役たる理由は往年のスター選手たちの主張する通りではあるが、それがかえってアダとなる危険性も囁かれている。

「ペナントレースも佳境を向かえ、ポストシーズンマッチ進出の可能性を持ったチームの今後や、MVPの予想記事も多くなりました。順当に行けば、ナ・リーグは大谷。受賞が決まれば、エンゼルス時代の23年からリーグを跨いで3年連続となります。でも、投票権を持った野球記者たちは『他の記者も大谷を1位に投票する』空気を察しています。そのせいか、奇を衒った一票や、玄人好みのする大谷以外の選手を選んでくる危険性も囁かれているのです」（前出・同）

実際、「打って当然、活躍して当たり前の大谷」を蹴落とし、票を集めそうな新星もナ・リーグにはいるのだ。カブスで鈴木誠也（31）をDHに追いやった攻守のスタープレーヤー、ピート・クロウ＝アームストロング（23）だ。

「カブスは後半戦に失速し、また持ち返してきた感じ。このチームの浮き沈むに大きく影響していたのが、主砲のカイル・タッカー（28）とクロウ＝アームストロングです」（前出・米国人ライター）

カブスは現地時間8月18日の首位攻防4連戦の初戦となるブルワーズ戦を落とし、70勝54敗。その差は「9」と開いたが、前カードのパイレーツ戦では勝ち越している。その上昇気運にオフのMVP予想を絡め、カブスを応援する地元メディア「Cubbies Crib」はこう伝えていた。

「PCA（クロウ＝アームストロング）も8月に入って極度の不振に陥っていた。8月に入って、打率は1割3部3厘、出塁率も2割4厘と苦しんでいた。だが、直近6試合で打率3割1分6厘（19打数6安打）の成績を残しており、同6試合で打率9分5厘と低迷しながらも、16日のパイレーツ戦では2安打を放ったタッカーがこのまま復調してくれたら好機到来だ」

鈴木は好不調の波が小さく、コンスタントに活躍している。日本のファンからすれば、鈴木の安定した活躍はもっと評価されるべきだと思うが、同メディアは、

「ブルワーズの快進撃で地区優勝は遠のきつつあるが、ワイルドカードから勝ち上がり、10月まで戦うためには、この2人のスター外野手が打線をけん引することが不可欠だ。とくにPCA」

と伝えていた。クロウ＝アームストロングが打てば勝てる、という論調だ。カブスがワイルドカードから勝ち上がり、ドジャースに代わってワールドシリーズに進出した場合、クロウ＝アームストロングにMVPの投票が流れる可能性は高い。

大谷をリリーフで？

こうしたMVP争いに絡んだ予想記事で打撃不振の選手名まで出るのは、とにかく「大谷」というイメージが定着してしまったからだろう。

「各メディアとも、大谷に関しては新しい角度からの切り口を探そうとして苦労しています。最近ではドジャースが救援投手不足になってきた状況と重ねてリリーフ登板させる提案もありました」（前出・現地記者）

打席を終えてから、ブルペンに行って急いで肩を作る大谷も見てみたいが、現実的な提案ではない。しかし、7月末のレッズ戦で臀部の痙攣で降板しており、以後、複数の米メディアが「久々の投手登板によるものであろう。三振も増えている。SHOHEIは疲れている」とも報じていた。「打って当然」と思われるまでの活躍の代償だろう。

「今季の投手復帰に向け、縦のスライダーの軌道が変わりました。大谷は昨季から新しい縦スライダーの準備をしていました」（前出・同）

コンスタントな活躍は陰の努力によるものだ。クローザー起用はともかく、ケガだけは現実にしてはならない。

デイリー新潮編集部