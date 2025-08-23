Vシリーズの未来を示すコンセプトを発表

ゼネラルモーターズは米国の現地時間で8月14日、モントレーカーウィーク2025の『ザ・クエイル』において完全電動のクロスオーバー・コンセプトモデル『エレべーテッド・ベロシティ（Elevated Velocity）』を発表した。

【画像】キャデラック・エレべーテッド・ベロシティと、キャデラックのEVモデル 全60枚

『エレべーテッド・ベロシティ』は、キャデラックのハイパフォーマンス・ライン『Vシリーズ』の最新モデルとして先に発表された電動SUVの『リリックV』と『オプティックV』の本質を体現し、未来における進化の方向性を示唆するコンセプトである。



モントレーカーウィーク2025で発表されたコンセプトカー『キャデラック・エレべーテッド・ベロシティ』。 キャデラック

このコンセプトカーは、2024年に発表されたコンセプトカー『オピュレント・ベロシティ』で導入されたデザインを発展させつつ、あらゆる環境下を走破する究極のパフォーマンスや最先端技術と、キャデラックならではのラグジュアリーな世界観を融合させたものであり、2+2シートレイアウトのスポーティでラグジュアリーなEVクロスオーバー・ハイパーカーとして、『より高められたラグジュアリー体験による上昇・高揚感（Elevated）』と『過酷な砂漠地帯での果敢なオフロード走行を実現する疾走感（Velocity）』という2つの価値を同時に提供するという。

先端テクノロジーで未来のドライブ体験を表現

『エレべーテッド・ベロシティ』は、テクノロジーとデザインが巧みに融合した、3つのユーザーエクスペリエンスモードを備えている。

ドライバーを迎え入れる『ウェルカムモード』では、車両に近づくとフロア、シート、インストルメントパネル、ドア、ステアリングホイールが柔らかなホワイトに点灯し、迫力あるガルウィングドアがドラマチックに大きく空へ開き、乗員を招き入れる。ステアリングホイールには砂漠の砂が舞い上がるイメージのウェルカムアニメーションが映し出され、ダッシュボードのエンドキャップにはキャデラックとVシリーズのロゴが光を放つ。



モントレーカーウィーク2025で発表されたコンセプトカー『キャデラック・エレべーテッド・ベロシティ』。 キャデラック

自律走行の『エレべーテッドモード』では、車内はリカバリースペースへと姿を変える。このモードではペダルとステアリングホイールは格納され、車内外の気温やドライバーの体温を表示、パフォーマンスの最適化を支援する。インテリアのアンビエントライトはレッドに変わり、シートバックライトの赤外線や呼吸・動作に合わせて点灯する照明、アニメーションによりリカバリーの効果を増幅させ、乗員のベストパフォーマンスを引き出す。

コックピットが主役となる『ベロシティモード』を起動すれば、インテリアのアンビエントライトはクールなホワイト基調となり、ドライバーが運転に集中できるよう光量が抑えられる。さらに展開可能なステアリングホイールには、速度、時刻、バッテリー残量、温度を表示し、カウルディスプレイには拡張現実ヘッドアップディスプレイ（AR HUD）ナビゲーションが投影される。

『爽快感の芸術』を体現するEVパフォーマンス

『エレべーテッド・ベロシティ』は、『キャデラックVシリーズ』のパフォーマンスと『アート・オブ・エクスヘイレーション（爽快感の芸術）』というデザイン哲学を体現している。

すなわち、あらゆる地形において最高のEVパフォーマンスを発揮し、ハイパーカーならではのスリルを最大限に味わえるドライビングモードとテクノロジーを搭載している。



モントレーカーウィーク2025で発表されたコンセプトカー『キャデラック・エレべーテッド・ベロシティ』。 キャデラック

巨大な24インチホイールを履きリフトアップされたエレガントなデザインは、過酷な地形を攻略するだけではなく、洗練されたラグジュアリーなオンロードドライブ体験をも提供する。

『エレべーテッド・ベロシティ』は地形やドライバーの意図に合わせて瞬時に適応する2つのドライビングモードを備える。現行のVシリーズに搭載される『Vモード』を進化させた『eベロシティモード』では、オンロードでの精緻なハンドリングと心躍る走りを実現する一方、『テラモード』では、エアサスペンションにより車高がリフトされ、最高のオフロードパフォーマンスを発揮する。

また、キャデラックの特徴である『ナイトビジョン』技術より派生した『サンドビジョン』は、砂嵐の中でも優れた視界を確保できる。さらに、車両を振動させる『エレメンツ・ディファイ』機能により、車体に付着したほこりや砂塵、土などを効果的に除去し、エクステリアを常にクリーンに保つことが可能となっている。