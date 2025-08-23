1990年代の恋愛漫画の金字塔「BOYS BE…」などの代表作で知られ、当時の「週刊少年マガジン」を牽引した漫画家の一人である玉越博幸氏。55歳になった現在も、「ガンダムエース」で「機動戦士ガンダムポケットの中の戦争（以下、ポケ戦）」、「モバMAN」で「余命一年のAV女優」の2本を連載している。

実は、玉越氏は2022年に大腸がんと宣告された。その後、たびたびの手術と抗がん剤治療の様子をTwitter（現：X）につづっており、漫画家からもエールが送られている。衝撃を受けたファンもいただろうが、闘病を続けながら創作活動を行う玉越氏の姿に、勇気づけられる人も多い。

3年を超える闘病生活を続ける玉越氏は今、何を思うのか。がんと宣告されたことが、漫画家人生にどのような影響をもたらしたのだろうか。独占インタビューで話を伺った。（全2回のうち第1回）【取材・文＝山内貴範】

【写真】「僕は漫画を描くのが楽しくて仕方がないんですよ」と語る玉越博幸先生

今まで大きな病気はしてこなかった

――ご自身が大腸がんだとわかったきっかけは何だったのでしょうか。

玉越博幸氏の代表作「機動戦士ガンダム ポケットの中の戦争」

玉越：2022年のある日、血便が出るようになったのです。僕は毎朝、妻と一緒に犬の散歩に行くのが日課なのですが、ちょうど同じくらいの時期、歩いているときに調子が悪くなり、休んでも体力が回復しなくなっていました。その後も下血が毎日続き、1〜2ヶ月放置していたのですが、あまりに続くので痔を疑い、病院で採血と検便をしました。

そのときは、がんではないと言われたのです。ただ、「腫瘍があるようだ」「一度、大腸をカメラで検査したほうがいい」ということで、近くの大学病院を紹介してもらいました。体内をカメラで撮影し、後日、結果を聞きに行ったら、「大腸がんです」と言われたのです。直腸と、肛門の上にがんがある……と。

ショックは大きかったですね。その前には、がんではないと言われていましたし。目の前が真っ暗になる感じで、何も考えられませんでした。連載もあったので編集さんに言わないといけないし、妻にも話さないといけません。そして、母に話すのがいちばんつらいと思いました。実際、話すと、みんなが落ちこんでしまいました。

もちろん、励まされるのはありがたかったのですが、僕としては周囲を心配させるのもつらいし、これから手術はどうなるんだろうという不安が凄かった。というのも、僕は極度のビビりなのです。遊園地ではお化け屋敷も行けないくらいで、注射も怖いし、ましてや手術となると……想像するのも怖くて。手術の前まで常に怖がっていました。

――玉越先生は、それまで大きな病気を経験したことはあったのですか。

玉越：そこまで大きな病気はしたことはありませんでした。高校生のときに轢き逃げに遭ったことはあります。骨は折れていませんでしたが、皮膚を縫っています。あと、週刊少年マガジンで「BOYS BE…」を連載していた20代の頃に盲腸の手術は経験していました。そのときは、病室に見舞いにやってきた副編集長から、「（連載の続きは）描ける？」と言われたのが印象に残っていますね（笑）。

ちょうど1週分のストックがあったので、入院していたのに「BOYS BE…」の連載は途切れず続いたんですよ。原稿は落とさなかった。それ以降も、風邪を引いても熱は出ないし、健康だったのでずっと漫画を描いていました。発熱が原因で連載を休んでいる人を見て、羨ましいなと思っていたくらい余裕があったのです。

死の前の苦しみの方が怖い

――入院しながらでも締切を守るところに、プロとしての矜持を感じます。

玉越：今回のがんで、僕は長い漫画家人生で初めて休載を経験しました。「BOYS BE…」が終わっても、すぐ漫画を描きたいと言って新連載をはじめたほどで、一定期間、漫画を描かずに過ごしたのも初めて。本当に休んだことがないし、思えば、ずっと休みなく描いていましたね。それくらい、僕は漫画を描くのが楽しくて仕方ないんですよ。

――玉越先生はSNSで自身ががんであると告白し、大きな衝撃を与えました。3年以上の闘病生活を送っておられます。

玉越：2022年の8月に大腸がんの手術をしてから、2023年はしばらく何もなかったのですが、11月に肝臓への転移が発覚。2024年の2月に手術をしましたが、10月に再び肝臓に転移していることがわかりました。今年の1月に手術をしましたが、6月に肝臓への再々転移が発覚し……現在は抗がん剤の治療中です。

がんになると、やはり死に対する不安に時折襲われますし、死について考えることが何度もあります。少し前、テレビで若い子が、「私は死は怖くない」と言っていたのですが、僕は死そのものよりも、その前の苦しみの方が怖いと思っています。手術中やその直後、さらに抗がん剤のアレルギー反応など、様々な要素が痛みや苦しみの原因です。

そんなことを考えてしまうのは、僕の専門学校時代からの友人に皮膚がんで亡くなった人がいるからです。彼は絵が凄く上手かったのですが、声帯をとって、左手を切断、その後に肺を切除して亡くなっています。死に至る前の過程が壮絶ですよね。彼のように、苦しんで先に逝った例を知っていると、次は自分の番かな……と不安になってしまいます。

YouTubeでも闘病生活を配信している方がたくさんいます。僕と似た治療をしている人を見て、最後にお亡くなりになった例もあります。そういう例を見ると、精神的にもダメージがありますね。頑張ってほしかったなと、思わずにはいられません。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部